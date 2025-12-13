Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsPurnea airport passenger record in just 88 days go ahead from Darbhanga
88 दिनों में ही पूर्णिया एयरपोर्ट ने बना दिया यात्रियों का रिकॉर्ड, दरभंगा से भी आगे निकला

88 दिनों में ही पूर्णिया एयरपोर्ट ने बना दिया यात्रियों का रिकॉर्ड, दरभंगा से भी आगे निकला

संक्षेप:

पूर्णिया एयरपोर्ट ने उद्घाटन के 88 दिनों के भीतर ही यात्रियों का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस मामले में यह दरभंगा एयरपोर्ट से भी आगे निकला है।

Dec 13, 2025 11:12 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पूर्णिया
share

बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। महज 88 दिनों में 50 हजार यात्रियों ने यहां से उड़ान भर ली है। इस मामले में यह दरभंगा हवाई अड्डा से भी आगे निकल चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट से 50 हजार यात्रियों के उड़ान भरने का भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एएआई) ने जश्न भी मनाया। पूर्णिया एयरपोर्ट पर केक काटा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने इस दौरान प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे की अभूतपूर्व उपलब्धि की घोषणा करते हुए अत्‍यंत हर्ष हो रहा है। हवाई अड्डा आरंभ होने के बाद से अब तक 50,000 से अधिक हवाई यात्रियों को सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टर्मिनल भवन का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को किया गया था। इस क्षेत्र में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के कारण हवाई अड्डे के यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई दी। यात्रियों की संख्‍या सितंबर 2025 में 2,718 से बढ़कर नवंबर में 32000 से ज़्यादा हो गई है, जो बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए वायु संपर्कता में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

read moreये भी पढ़ें:
बिहार के इस जिले में फ्लाइट नहीं उड़ाना चाहतीं कंपनियां, एयरपोर्ट बनाने से इनकार

शुरुआत में 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता हेतु निर्मित अंतरिम टर्मिनल भवन में स्टार एयर और इंडिगो द्वारा अहमदाबाद और कोलकाता की उड़ान हेतु परिचालन आरंभ किया गया। तेजी से बढ़ती मांग के साथ सेवा को प्रतिदिन कर दिया गया और नई दिल्ली और हैदराबाद के लिए नए रूट आरंभ किए गए, जिससे उड़ान परिचालनों की कुल संख्‍या 10 प्रति दिन हो गई।

एयरपोर्ट के उदघाटन के बाद से 12 दिसंबर तक 54,037 यात्रियों का आवागमन हुआ है। 26,695 यात्री का आगमन हुआ है जबकि 26,581 यात्रियों का प्रस्थान। अभी तक कुल 592 विमानों का आवागमन हुआ है। इसमें 296 आने वाले और 296 जाने वाले विमान हैं। डायरेक्टर ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे में यात्री यातायात निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है और यहां एयरलाइंस और गंतव्‍यों के लिए संपर्कता की मांग पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

read moreये भी पढ़ें:
इंडिगो संकट से कब तक मिलेगी निजात? AAI जीएम पहुंचे पटना एयरपोर्ट

हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। पांच विमान पार्किंग (ए-320 और एटीआर प्रकार) के साथ एक एप्रन बनाया जा रहा है। 30000 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्तमान टर्मिनल के पास किया जाएगा। इस नए टर्मिनल में एयरोब्रिज और अत्‍याधुनिक सुविधाएं होंगी, जो देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों के मानकों के अनुरूप होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुशल, सुरक्षित और यात्री अनुकूल हवाई अड्डा प्रचालन बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत है।

पूर्णिया एयरपोर्ट पर फ्लाइट और यात्रियों के अभी तक के आंकड़े

● सितंबर: 2,718 यात्री

● अक्टूबर: 11,337 यात्री

● नवंबर: 30,094 यात्री

● 12 दिसंबर तक : 9,127 यात्री

● कुल यात्री: 54,037

● आगमन: 26,695 यात्री

● प्रस्‍थान: 26,581 यात्री

● कुल विमान आवागमन : 592 (296 आने वाले, 296 जाने वाले)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।