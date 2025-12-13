88 दिनों में ही पूर्णिया एयरपोर्ट ने बना दिया यात्रियों का रिकॉर्ड, दरभंगा से भी आगे निकला

संक्षेप: पूर्णिया एयरपोर्ट ने उद्घाटन के 88 दिनों के भीतर ही यात्रियों का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस मामले में यह दरभंगा एयरपोर्ट से भी आगे निकला है।

बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। महज 88 दिनों में 50 हजार यात्रियों ने यहां से उड़ान भर ली है। इस मामले में यह दरभंगा हवाई अड्डा से भी आगे निकल चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट से 50 हजार यात्रियों के उड़ान भरने का भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एएआई) ने जश्न भी मनाया। पूर्णिया एयरपोर्ट पर केक काटा गया।

एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने इस दौरान प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे की अभूतपूर्व उपलब्धि की घोषणा करते हुए अत्‍यंत हर्ष हो रहा है। हवाई अड्डा आरंभ होने के बाद से अब तक 50,000 से अधिक हवाई यात्रियों को सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टर्मिनल भवन का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को किया गया था। इस क्षेत्र में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के कारण हवाई अड्डे के यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई दी। यात्रियों की संख्‍या सितंबर 2025 में 2,718 से बढ़कर नवंबर में 32000 से ज़्यादा हो गई है, जो बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए वायु संपर्कता में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

शुरुआत में 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता हेतु निर्मित अंतरिम टर्मिनल भवन में स्टार एयर और इंडिगो द्वारा अहमदाबाद और कोलकाता की उड़ान हेतु परिचालन आरंभ किया गया। तेजी से बढ़ती मांग के साथ सेवा को प्रतिदिन कर दिया गया और नई दिल्ली और हैदराबाद के लिए नए रूट आरंभ किए गए, जिससे उड़ान परिचालनों की कुल संख्‍या 10 प्रति दिन हो गई।

एयरपोर्ट के उदघाटन के बाद से 12 दिसंबर तक 54,037 यात्रियों का आवागमन हुआ है। 26,695 यात्री का आगमन हुआ है जबकि 26,581 यात्रियों का प्रस्थान। अभी तक कुल 592 विमानों का आवागमन हुआ है। इसमें 296 आने वाले और 296 जाने वाले विमान हैं। डायरेक्टर ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे में यात्री यातायात निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है और यहां एयरलाइंस और गंतव्‍यों के लिए संपर्कता की मांग पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। पांच विमान पार्किंग (ए-320 और एटीआर प्रकार) के साथ एक एप्रन बनाया जा रहा है। 30000 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्तमान टर्मिनल के पास किया जाएगा। इस नए टर्मिनल में एयरोब्रिज और अत्‍याधुनिक सुविधाएं होंगी, जो देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों के मानकों के अनुरूप होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुशल, सुरक्षित और यात्री अनुकूल हवाई अड्डा प्रचालन बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत है।

पूर्णिया एयरपोर्ट पर फ्लाइट और यात्रियों के अभी तक के आंकड़े ● सितंबर: 2,718 यात्री

● अक्टूबर: 11,337 यात्री

● नवंबर: 30,094 यात्री

● 12 दिसंबर तक : 9,127 यात्री

● कुल यात्री: 54,037

● आगमन: 26,695 यात्री

● प्रस्‍थान: 26,581 यात्री