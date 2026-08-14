पूर्णिया एयरपोर्ट से मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट कब से? केंद्रीय मंत्री ने पप्पू यादव को बताया
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु नायडु से मुलाकात की। सांसद ने पूर्णिया एयरपोर्ट से मुंबई और बेंगलुरु के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूर्णिया से दोनों शहरों के बीच फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं।
बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से दो नई फ्लाइट शुरू होने वाली हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से मुलाकात कर पूर्णिया से मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का आग्रह किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बताया कि पूर्णिया से मुंबई और पूर्णिया से बेंगलुरु मार्ग पर उड़ान अक्टूबर महीने तक संभावित है।
उन्होंने कहा कि दोनों शहर देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और रोजगार केंद्र हैं। पूर्णिया एवं सीमांचल समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए मुंबई एवं बेंगलुरु जाते हैं। सीधी उड़ान नहीं होने से यात्रियों को पटना या अन्य हवाई अड्डों तक सड़क एवं रेल मार्ग से पहुंचना पड़ता है। इससे समय और पैसा दोनों का अतिरिक्त खर्च होता है।
पूर्णिया से मुंबई और बेंगलुरु के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने के बाद यात्रियों का समय और धन दोनों की बचत होगी। पप्पू यादव ने नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडु से मुलाकात की। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा शुरू होने के एक साल पूरा होने पर आभार जताया।
सांसद ने कहा कि जब तक पर्याप्त टर्मिनल, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य यात्री सुविधाएं विकसित नहीं होंगी, तब तक उड़ानों का व्यापक विस्तार व्यावहारिक रूप से कठिन रहेगा। इसलिए निर्माण कार्य और हवाई संपर्क विस्तार दोनों पर समानांतर रूप से कार्रवाई जरूरी है।
स्थायी टर्मिनल का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ
पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट (सिविल एन्क्लेव) का उद्घाटन कर हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। लगभग एक साल बाद भी एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव का निर्माण शुरू नहीं हो सका है।
उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल भवन और संबद्ध आधारभूत संरचना के लिए लगभग 294.05 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। मगर ठेकेदार चयन और वास्तविक निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।
सांसद ने कहा कि इसके चलते यात्रियों को आधुनिक टर्मिनल, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, बेहतर प्रतीक्षालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने निविदा प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देकर निर्माण कार्य तेज गति से शुरू कराने की अपील की।
आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम
पूर्णिया एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल के आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। पप्पू यादव ने ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि एयरपोर्ट से संबंधित सभी निर्माण कार्यों की नियमित उच्चस्तरीय समीक्षा की जाए। कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। एयरपोर्ट पर आधारभूत संरचना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता जोखिम पैदा कर सकता।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।