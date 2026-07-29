8 करोड़ फॉर्म क्यों भरवाते हैं, एनटीए को पैसा क्यों जाता है; पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाए गंभीर सवाल

पेपर लीक के मुद्दे पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव संसद में बेहद मुखर नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव छात्रों पर बल प्रयोग के खिलाफ सिर पर पट्टी बांध संसद पहुंचे थे। अब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने NTA पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

पेपर लीक को लेकर पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बात रखी है। बिहार के पूर्णिया जिले से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी लोकसभा में इस बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पप्पू यादव ने कहा कि जब 1 लाख बच्चों को नौकरी दी जाती है तो फिर 8 लाख फॉर्म क्यों भरवाएं जाते हैं? ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है? कांग्रेस नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा, 'किसी भी व्यवस्था के पहले या सरकार किसी भी बिल को लाने से पहले आरटीआई और ऑडिट को उससे अलग रखती है। किसी भी पदाधिकारी या किसी भी व्यवस्था का ऑडिट क्यों नहीं होता है? आखिर आटीआई उससे दूर क्यों कर दिया जाता है? जब से सरकार बनी ऑडिट और आरटीआई को सभी तरह की चोरी वाली व्यवस्था से उसको दूर कर दिया गया।

बेहतर व्यवस्था को चलाने के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी? सांसद ने कहा कि साल 2019-20 में 2023-24 में एनटीए ने लगभग 3554 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। साल 2018 में एनटीए को लाया गया। उससे पहले इसके पदाधिकारी मध्य प्रदेश में एजुकेशन में बड़े पदों पर थे। हाईकोर्ट ने गिल्टी किया। गिल्टी के बाद इनका प्रोमोशन कर उन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद ये यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुई। फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार-बार बड़े पदों पर रख दिया जाता है।

एनटीए के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। पप्पू यादव ने कहा कि एनटीए के पास सिर्फ 24 पदाधिकारी ही हैं। मात्र 24 पदाधिकारियों के जरिए यह परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो 6-8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं, हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमाारे बच्चे क्या कहते हैं? हमारे बच्चों ने पहली बार परीक्षाा दी तो उन्हें लगा कि वो 490 से 500 तक मार्क्स ले आ आएंगे। जब बच्चे ने दूसरी बार परीक्षा दी तो उनको 290 नंबर आए। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इनते बड़े जीएनजी के क्रांति के बाद, कितने लोग डिप्रेशन में भी चले गए..लेकिन उसकी चर्चा देश में नहीं होती है।