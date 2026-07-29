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8 करोड़ फॉर्म क्यों भरवाते हैं, एनटीए को पैसा क्यों जाता है; पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाए गंभीर सवाल

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पेपर लीक के मुद्दे पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव संसद में बेहद मुखर नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव छात्रों पर बल प्रयोग के खिलाफ सिर पर पट्टी बांध संसद पहुंचे थे। अब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने NTA पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 

Pappu Yadav
Pappu Yadav

पेपर लीक को लेकर पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बात रखी है। बिहार के पूर्णिया जिले से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी लोकसभा में इस बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पप्पू यादव ने कहा कि जब 1 लाख बच्चों को नौकरी दी जाती है तो फिर 8 लाख फॉर्म क्यों भरवाएं जाते हैं? ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है? कांग्रेस नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा, 'किसी भी व्यवस्था के पहले या सरकार किसी भी बिल को लाने से पहले आरटीआई और ऑडिट को उससे अलग रखती है। किसी भी पदाधिकारी या किसी भी व्यवस्था का ऑडिट क्यों नहीं होता है? आखिर आटीआई उससे दूर क्यों कर दिया जाता है? जब से सरकार बनी ऑडिट और आरटीआई को सभी तरह की चोरी वाली व्यवस्था से उसको दूर कर दिया गया।

बेहतर व्यवस्था को चलाने के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी? सांसद ने कहा कि साल 2019-20 में 2023-24 में एनटीए ने लगभग 3554 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। साल 2018 में एनटीए को लाया गया। उससे पहले इसके पदाधिकारी मध्य प्रदेश में एजुकेशन में बड़े पदों पर थे। हाईकोर्ट ने गिल्टी किया। गिल्टी के बाद इनका प्रोमोशन कर उन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद ये यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुई। फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार-बार बड़े पदों पर रख दिया जाता है।

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एनटीए के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। पप्पू यादव ने कहा कि एनटीए के पास सिर्फ 24 पदाधिकारी ही हैं। मात्र 24 पदाधिकारियों के जरिए यह परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो 6-8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं, हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमाारे बच्चे क्या कहते हैं? हमारे बच्चों ने पहली बार परीक्षाा दी तो उन्हें लगा कि वो 490 से 500 तक मार्क्स ले आ आएंगे। जब बच्चे ने दूसरी बार परीक्षा दी तो उनको 290 नंबर आए। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इनते बड़े जीएनजी के क्रांति के बाद, कितने लोग डिप्रेशन में भी चले गए..लेकिन उसकी चर्चा देश में नहीं होती है।

पूर्णिया सांसद ने आगे कहा कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 6-8 करोड़ फॉर्म क्यों भराए जाते हैं? ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है? इसमें किसकी-किसकी हिस्सेदारी है? दूसरी बात यह कि जांच कौन करेगा? इस जांच को तय कौन करेगा? सीबीआई ने बिहार में सबसे बड़ी चोरी करने वाले संजय मुखिया को बरी कर दिया। यह पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक नहीं है बल्कि इसके टर्नओवर को देखा जाए। छोटे वेंडरों के लिए 5-10 साल की सजा लेकिन एनटीए के लिए कुछ नहीं कहा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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