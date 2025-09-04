पुनपुन नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार, पटना में ऋषिकेश की तर्ज पर बना लक्ष्मण झूला

पटना के पास पुनपुन शहर में ऋषिकेश की तर्ज पर लक्ष्मण झूला बनकर तैयार हो गया है। इसे जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह पुनपुन नदी पर बनाया गया खास केबल सस्पेंशन ब्रिज है।

बिहार में पटना के पास पुनपुन शहर में केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्रिज को उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला की तर्ज पर तैयार किया गया है। इससे पुनपुन में पिंडदान स्थल के पास नदी के दोनों घाटों को आपस में जुड़ गए हैं। यह बिहार का अपनी तरह का खास किस्म का ब्रिज है।

पुनपुन के लक्ष्मण झूला का काम लगभग पूरा हो गया है, इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। पुनपुन में आगामी पितृ पक्ष मेले पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिंडदान के लिए आने वाले हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केबल सस्पेंशन ब्रिज को जल्द से जल्द खोलने की कवायद में जुटी है। इस पुल की कुल लंबाई 320 मीटर है। इसमें केबल सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई लगभग 11.50 मीटर है।

दरअसल, बिहार सरकार पुनपुन को पर्यटन के दृष्टिकोण से विश्वपटल पर लाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में पुनपुन नदी पर ऋषिकेश की तर्ज पर केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार किया गया है। इस ब्रिज पर पैदल राहगीरों के अलावा हल्के वाहन भी नदी के एक पार से दूसरी तरफ आ-जा सकेंगे। यह बिहार का पहला लाइट व्हीकल केबल सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें केबल की संख्या 18 है।