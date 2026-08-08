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पुनौरा धाम में प्राण प्रतिष्ठा: सीताराम मंडपम में मां जानकी की स्थापना, सम्राट बोले- 2028 तक मंदिर बन जाएगा

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में श्रीराम और मां जानकी की प्रतिमाओं को विधि-विधान के साथ अस्थायी सीताराम मंडपम में स्थापित किया गया। शनिवार को हुए समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पुनौरा धाम में नया मंदिर 2028 तक बन जाएगा।

Samrat Choudhary Punauara Dham
पुनौरा धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत अन्य

ज्ञान रंजन भारद्वाज, सीतामढ़ी। पुनौरा धाम में शनिवार को 'श्री सीताराम मंडपम' में विधिवत पुराने गर्भगृह से विग्रह के बाद मां जानकी एवं राम दरबार की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर के महंत कौशल किशोर दास के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां जानकी की पूजा-अर्चना की। उन्होंने राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम ने मंदिर परिसर में नव निर्मित अस्थायी सीताराम मंडपम में भगवान श्रीराम एवं माता सीता की प्रतिमाओं की स्थापना भी की। सम्राट ने कहा कि 2028 तक पुनौरा धाम में नए भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में निर्माणाधीन भव्य माता सीता मंदिर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने प्रस्तावित मंदिर परिसर के मॉडल के माध्यम से मंदिर, परकोटा, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, पीठाधीश्वर निवास, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, महिला हाट सहित अन्य प्रस्तावित भवनों एवं श्रद्धालुओं के लिए विकसित की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

सीताराम मंडपम, पुनौरा धाम

31 दिसंबर 2028 तक पूरा होगा काम

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2028 तक यहां भव्य माता जानकी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और मां जानकी को नए मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनौरा धाम केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

पुनौरा धाम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

सीएम ने आगे कहा कि सीता माता की जन्मभूमि होने के कारण इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत विशेष है। मंदिर निर्माण और पुनौरा धाम के विकास से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पुनौरा धाम को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की है।

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सीएम ने देखी प्रदर्शनी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंदिर परिसर में आयोजित बज्जिका कला एवं सिक्की कला पर आधारित शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार की लोक कला और संस्कृति राज्य की अमूल्य धरोहर है, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

पुनौरा धाम मंदिर प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, विधायक पंकज मिश्रा, सुनील कुमार पिंटू, अमित कुमार, गायत्री देवी, अनिल राम आदि के साथ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, जिलाधिकारी रिचि पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक अमित रंजन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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