बक्सर-किऊल और दानापुर-झाझा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी, टाइमिंग जान लीजिए

रेलवे की ओर से त्योहारों में यात्रियों की अधिक भीड़ के कारण पूजा स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी। इस दौरान बक्सर से किऊल एवं दानापुर से झाझा के बीच एक-एक पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 25 अगस्त से 29 नवंबर तक रविवार को छोड़कर किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि 03208 बक्सर-किऊल पूजा स्पेशल बक्सर से 05.40 बजे खुलकर 06.46 बजे आरा, 08.10 बजे पटना, 09.35 बजे बख्तियारपुर, 10.18 बजे मोकामा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 11.35 बजे किऊल पहुंचेगी।