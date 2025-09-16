public will forfeit the bail of any opponent who fights against me Anant Singh roared at NDA conference in Mokama जो विरोधी हमसे लड़ेगा जनता जमानत जब्त करा देगी; मोकामा में NDA सम्मेलन में गरजे अनंत सिंह, Bihar Hindi News - Hindustan
मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह मंगलवार को NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर अनंत सिंह ने कहा कि जो भी विरोधी मेरे खिलाफ लड़ेगा उसकी जमानत जनता जब्त करा देगी। उन्होने कहा कि वो अब एनडीए के सदस्य हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और नीतीश सरकार मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे।

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह सोमवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होने साफ कर दिया। वे अब एनडीए के सदस्य है। मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि 'मुझे जनता के बीच रहना पसंद है। मैं राजग का सदस्य हूं। कुछ लोग कहते थे, कि मैं पार्टी में रहकर ही जीतूंगा, लेकिन मैंने उन्हें निर्दलीय जीतकर भी दिखाया। अनंत सिंह ने ये भी दावा किया कि जो विरोधी उनके खिलाफ उतरेगा उसकी जमानत जनता जब्त करा देगी। क्योंकि जनता मेरे साथ है।

एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि मोकामा के पहले रक्षक सीएम नीतीश कुमार और दूसरे अनंत सिंह हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है।

सम्मेलन के दौरान अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगे। आपको बता दें अनंत सिंह 6 अगस्त को पटना की बेऊर जेल से बाहर आए थे। तब उन्होने कहा था कि मैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से चुनाव लड़ूंगा। कुछ दिन बाद ही सीएम आवास जाकर मुलाकात भी की थी। हाल ही में नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह से मुलाकात की थी। जिसके बाद सियासी हलचले तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि अनंत सिंह का जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ना तय है। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार इस पर आपत्ति जता चुके हैं।