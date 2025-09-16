जो विरोधी हमसे लड़ेगा जनता जमानत जब्त करा देगी; मोकामा में NDA सम्मेलन में गरजे अनंत सिंह

मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह मंगलवार को NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर अनंत सिंह ने कहा कि जो भी विरोधी मेरे खिलाफ लड़ेगा उसकी जमानत जनता जब्त करा देगी। उन्होने कहा कि वो अब एनडीए के सदस्य हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और नीतीश सरकार मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे।

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह सोमवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होने साफ कर दिया। वे अब एनडीए के सदस्य है। मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि 'मुझे जनता के बीच रहना पसंद है। मैं राजग का सदस्य हूं। कुछ लोग कहते थे, कि मैं पार्टी में रहकर ही जीतूंगा, लेकिन मैंने उन्हें निर्दलीय जीतकर भी दिखाया। अनंत सिंह ने ये भी दावा किया कि जो विरोधी उनके खिलाफ उतरेगा उसकी जमानत जनता जब्त करा देगी। क्योंकि जनता मेरे साथ है।

एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि मोकामा के पहले रक्षक सीएम नीतीश कुमार और दूसरे अनंत सिंह हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है।