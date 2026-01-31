NEET छात्रा मर्डर केस की जांच की निगरानी अदालत करे, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

संक्षेप: कोर्ट की निगरानी में नीट छात्रा की मौत की जांच कराने की मांग की गई है। अर्जी में सभी हॉस्टलों खासकर महिला छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, महिला वार्डन रखने, हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाये जाने की मांग की गई है।

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा हत्याकांड का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट में यह अर्जी सुषमा कुमारी की ओर से अधिवक्ता अलका वर्मा ने दायर की। याचिका में पटना समेत राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई गई है। शुक्रवार को पटना यूनिवर्सिटी छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

अर्जी में कोर्ट की निगरानी में नीट छात्रा की मौत की जांच कराने की मांग की गई है। अर्जी में सभी हॉस्टलों खासकर महिला छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, वहां काम करनेवालों का पुलिस सत्यापन और मेडिकल कराने, महिला वार्डन रखने, हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाये जाने और समय-समय पर सर्वे कराये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर अर्जी दायर की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने डीजीपी से जानकारी ली उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की जांच की अद्यतन जानकारी ली है। पुलिस महकमे को जल्द इस मामले को सुलझाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सरकारी आवास पर नीट छात्रा मामले की जांच की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार, पटना के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जितेन्द्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और मामले की जांच कर रहे एसआईटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने एसआईटी की ओर से पांच संदिग्धों पर नजर रखने, सभी संदिग्धों की डीएनए जांच कराने और तकनीकी साक्ष्यों की जानकारी दी।

रोहिणी ने नीतीश सरकार को घेरा इधर रोहिणी आचार्य ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उसने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर मामले में भी बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। ठीक वैसे ही शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार की शिकार बनाए जाने के बाद इंसाफ की गुंजाइश नहीं दिख रही है। कहा कि पुलिस जांच के रवैये-तौर-तरीके से तो यही स्पष्ट होता है कि किसी को बचाने की मुहिम चल रही है।