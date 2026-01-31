Hindustan Hindi News
Public interest litigation filed in Patna High Court for court monitoring of investigation into NEET student murder
NEET छात्रा मर्डर केस की जांच की निगरानी अदालत करे, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

NEET छात्रा मर्डर केस की जांच की निगरानी अदालत करे, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

संक्षेप:

कोर्ट की निगरानी में नीट छात्रा की मौत की जांच कराने की मांग की गई है। अर्जी में सभी हॉस्टलों खासकर महिला छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने,  महिला वार्डन रखने, हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाये जाने की मांग की गई है।

Jan 31, 2026 09:59 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा हत्याकांड का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट में यह अर्जी सुषमा कुमारी की ओर से अधिवक्ता अलका वर्मा ने दायर की। याचिका में पटना समेत राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई गई है। शुक्रवार को पटना यूनिवर्सिटी छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

अर्जी में कोर्ट की निगरानी में नीट छात्रा की मौत की जांच कराने की मांग की गई है। अर्जी में सभी हॉस्टलों खासकर महिला छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, वहां काम करनेवालों का पुलिस सत्यापन और मेडिकल कराने, महिला वार्डन रखने, हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाये जाने और समय-समय पर सर्वे कराये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर अर्जी दायर की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने डीजीपी से जानकारी ली

उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की जांच की अद्यतन जानकारी ली है। पुलिस महकमे को जल्द इस मामले को सुलझाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सरकारी आवास पर नीट छात्रा मामले की जांच की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार, पटना के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जितेन्द्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और मामले की जांच कर रहे एसआईटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने एसआईटी की ओर से पांच संदिग्धों पर नजर रखने, सभी संदिग्धों की डीएनए जांच कराने और तकनीकी साक्ष्यों की जानकारी दी।

रोहिणी ने नीतीश सरकार को घेरा

इधर रोहिणी आचार्य ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उसने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर मामले में भी बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। ठीक वैसे ही शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार की शिकार बनाए जाने के बाद इंसाफ की गुंजाइश नहीं दिख रही है। कहा कि पुलिस जांच के रवैये-तौर-तरीके से तो यही स्पष्ट होता है कि किसी को बचाने की मुहिम चल रही है।

रफा दफा करने की कोशिश हुई

उन्होंने कहा है कि पहले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बलात्कार होने से पटना पुलिस ने इनकार किया। घटनास्थल को कई दिनों तक सील न कर दोषियों को सबूतों व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट दी गयी। शक के घेरे में आने वाले लोगों और परिजनों के द्वारा बताए गए आरोपितों और संदिग्ध भूमिका वाले डॉक्टरों की ना तो गिरफ़्तारी हुई ना ही उनसे कोई पूछताछ की गई। परिजनों पर महिला थानाध्यक्ष व हॉस्टल संचालिका की ओर से पैसा लेने का दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गयी।

