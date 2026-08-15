मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे; गिरिराज सिंह पर प्रशांत किशोर भड़के- सम्राट चौधरी का पक्ष ले रहे ताकि...
प्रशांत किशोर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि गिरिराज सिंह बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बोलना बंद नहीं किया तो जन्म कुंडली खोल देंगे।
Prashant Kishor on Giriraj Singh: जन सुराज के संयोजक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर(पीके) ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को चेतावनी दी है कि पोल खोल देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आरोप लगाया है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए सीएम सम्राट चौधरी का गुणगान कर रहते हैं। अनाप शनाप बोलना बंद नहीं किया तो कुंडली खोल देंगे। यह भी कहा कि अपने मंत्रालय का काम छोड़कर सबकुछ करते हैं। पीके ने नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा कि किसी गंभीर मसले पर बोलने लायक गिरिराज सिंह नहीं हैं.
गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि बेगूसराय में कुशवाहा समाज का वोट लेने के लिए इन दिनों सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई खड़ा नहीं है तो अवसर का लाभ ले रहे हैं। लेकिन, जनता उनकी गंदी राजनीति को समझ रही है। इन दिनों बहुत बोल रहे हैं तो बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह उनकी भी जन्म कुंडली खोल देंगे। जनता के सामने पूरी बात रख दी जाएगी। गिरिराज सिंह हमेशा हिन्दू- मुस्लिम, टीका-टोपी, झटका-हलाली मीट करते रहते हैं। जनता उनको इग्नोर करती है। वही सब करते रहें तो अच्छा है। जब पोल खोलेंगे तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
पीके ने कहा कि गिरिराज सिंह टेक्सटाइल्स विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगवाए। काम नहीं करते हैं और बकवास करते रहते हैं। उनकी भी उम्र हो गई है। नीतीश कुमार के बाद उन्हें भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनसे कुछ हो नहीं रहा तो अनर्गल प्रलाप करते हैं।
पीके ने यह भी कहा कि बेगूसराय की लड़की को होटल से खींच रहा था, उस पर कुछ नहीं बोले। नीट की छात्रा को बलात्कार करके मार दिया गया तब भी खामोश रहे। उनसे कुछ नहीं हुआ। वे हमेशा वोट के लालच में गंदी राजनीति करते हैं। ज्यादा बोलेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए के अन्य नेताओं की तरह गिरिराज सिंह की जन्म कुंडली खोल कर रख देंगे। प्रशांत किशोर ने पहले मंत्री दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। इससे पहले जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी को जमकर हड़काया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।
गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर को राजनैतिक व्यापारी बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान उन्होंने कई बार पीके पर हमला किया। बीजेपी के चुनाव हारने के बाद भी गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर पर बोलते रहे। बांकीपुर पहुंचे प्रशांत से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो हद में रहकर बोलने की सीधी चुनौती दे दी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें