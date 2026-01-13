छपरा में छात्र की हत्या पर बवाल; गुस्साई भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा, गाड़ियों पर पथराव

संक्षेप: छपरा में 12 साल के शिवम की हत्या के बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस समझाने पहुंची को उसे खदेड़ दिया। पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया।

छपरा के अमनौर थाने के मंद्रौली गांव के रहने वाले 12 वर्षीय शिवम कुमार की हत्या के बाद उसका शव रविवार की शाम बरामद किए जाने के बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ मंगलवार को लोगों ने सड़क जाम कर दी। छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच स्थित भेल्दी चौक पर शव के साथ प्रदर्शन किया। जिसके चलते भारी जाम लग गया। जब परिजनों और ग्रामीणों को पुलिस हटाने पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पुलिसवालों को खदेड़ दिया। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। जिसमें तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की हत्या हुई है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें शिवम कुमार मंदरौली मिडिल स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था। जो 31 दिसंबर 2025 की शाम से लापता था। परिजनों के अनुसार, शिवम घर के पास खेल रहा था और देर रात तक वापस नहीं लौटा।