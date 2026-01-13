Hindustan Hindi News
Protests erupt in Chhapra over student murder mob chases away police pelts stones at vehicles
छपरा में छात्र की हत्या पर बवाल; गुस्साई भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा, गाड़ियों पर पथराव

छपरा में छात्र की हत्या पर बवाल; गुस्साई भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा, गाड़ियों पर पथराव

संक्षेप:

छपरा में 12 साल के शिवम की हत्या के बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस समझाने पहुंची को उसे खदेड़ दिया। पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया।

Jan 13, 2026 07:37 pm IST
छपरा के अमनौर थाने के मंद्रौली गांव के रहने वाले 12 वर्षीय शिवम कुमार की हत्या के बाद उसका शव रविवार की शाम बरामद किए जाने के बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ मंगलवार को लोगों ने सड़क जाम कर दी। छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच स्थित भेल्दी चौक पर शव के साथ प्रदर्शन किया। जिसके चलते भारी जाम लग गया। जब परिजनों और ग्रामीणों को पुलिस हटाने पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पुलिसवालों को खदेड़ दिया। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। जिसमें तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की हत्या हुई है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें शिवम कुमार मंदरौली मिडिल स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था। जो 31 दिसंबर 2025 की शाम से लापता था। परिजनों के अनुसार, शिवम घर के पास खेल रहा था और देर रात तक वापस नहीं लौटा।

परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अमनौर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। रविवार शाम घर से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में उसका शव मिला। शव की पहचान शिवम की छोटी बहन मोनी ने उसके अंतिम दिन पहने गए कपड़ों से की। शव की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।