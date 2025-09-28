बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का अपने घर में ही विरोध, कुटुंबा में लगे राजेश कुमार मुर्दाबाद के नारे

राजेश राम देव प्रखंड के दुलारे में आंबेडकर छात्रावास का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ युवक उनका विरोध करने लगे। राजेश राम मुर्दाबाद, राजेश राम होश में आओ, राजेश राम गो बैक की नारेबाजी शुरू हो गई।

कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को अपने ही विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। राजेश राम एक शिलान्यास कार्यक्रम में कुटुंबा गए थे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने राजेश राम गो बैक का नारा लगाकर उनका विरोध किया। उनकी अपील का भई कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले राजद विधायक आलोक मेहता की भी उनके विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर में जनता ने लालटेन के नाम पर कलंक कहकर वापस कर दिया।

जानकारी के मुताबिक कुटुंबा विधायक राजेश राम शनिवार को देव प्रखंड के दुलारे में आंबेडकर छात्रावास का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ युवक उनका विरोध करने लगे। राजेश राम मुर्दाबाद, राजेश राम होश में आओ, राजेश राम गो बैक की नारेबाजी शुरू हो गई। विरोध देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने विधायक को घेरे में ले लिया। मंच से विरोध कर रहे लोगों से शांत हो जाने की अपील की जा रही थी। पर इसका कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष को वहां से निकलना पड़ा। युवाओं की भीड़ नारेबाजी करती हुई दिखी। राजेश राम चोर है के नारे भी लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मंच से खुद राजेश राम ने शांति की अपील की। कहा कि हमारी लड़ाई वोट चोरों से है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और महागठबंधन के तेजस्वी यादव और अन्य नेता मिलकर लड़ रहे हैं। अगर कोई नाराजगी है तो उसे बात करते दूर किया जा सकता है। आप सब मेरे छोटे भाई हैं। मगर विरोध करते लोग कहते रहे कि दो बार विधायक रहे पर किसी समस्या का समाधान नहीं किया।