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BPSC TRE-4 का विज्ञापन 3 दिन में नहीं जारी हुआ तो फिर होगा आंदोलन, दिलीप कुमार का ऐलान

Mar 28, 2026 05:41 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बीपीएससी टीआरई- 4 शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन 3 दिनों में नहीं जारी होने पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इससे बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है।

BPSC TRE-4 का विज्ञापन 3 दिन में नहीं जारी हुआ तो फिर होगा आंदोलन, दिलीप कुमार का ऐलान

BPSC TRE 4: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने शनिवार को ऐलान किया कि अगर बीपीएससी टीआरई-4 परीक्षा का विज्ञापन 3 दिन में जारी नहीं किया गया, तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से 10 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है।

बीपीएससी आंदोलनों को लेकर चर्चा में रहने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि डेढ़ महीने पहले आयोग ने कहा था कि भर्ती की अधियाचना आ चुकी है और टीआरई-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। मगर अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जब आंदोलन किया गया था तब बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि अधियाचना आई थी लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले ली थी। उन्होंने मार्च अंत तक विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी, मगर अब तक टीआरई-4 का नोटिफिकेशन नहीं आया है।

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दिलीप कुमार ने कहा कि अब भी आयोग के पास 3 दिन का समय है। अगर 31 मार्च तक टीआरई-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मजबूरन अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरकर फिर से आंदोलन करना पड़ेगा।

छात्र नेता ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 30 मार्च को बेगूसराय में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक होगी। इसमें लाइब्रेरियन, शिक्षक, दारोगा, सिपाही आदि भर्तियों के अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाएगी।

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दिलीप कुमार ने यह भी कहा कि अब अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बातों पर भरोसा नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि ये बहाली नहीं करना चाहते हैं इसलिए भर्ती में लेटलतीफी की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीते दो सालों से शिक्षक भर्ती का कौन-सा रोस्टर बनाया जा रहा है।

सितंबर में होगा एग्जाम

बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का आयोजन 22 से 27 सितंबर के बीच किया जाएगा। परीक्षा का रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी होगा। बीपीएससी ने पिछले महीने अपने सालाना परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 के एग्जाम और रिजल्ट डेट को जोड़ा था। तब कहा जा रहा था कि मार्च में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मगर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थी चिंतित हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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