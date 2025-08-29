पीएम नरेंद्र मोदी को गाली पर पटना में बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली प्रकरण पर बिहार में सियासी तुफान मच गया है। बीजेपी कांग्रेस और राजद के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी ने पटना में सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला जिसमें नीतीश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी का आक्रामक तेवर देखने को मिला। सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के ऑफिस में घुस गए जिन्हें कांग्रेसी खदेड़ने लगे। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गयी। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। मार्च में मंत्री संजय सरावगी और नीतिन नवीन भी शामिल थे।