पीएम नरेंद्र मोदी को गाली पर पटना में बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां
पीएम मोदी को गाली पर बीजेपी पटना में सड़कों पर उतरी। सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। बीजेपी के वर्कर कांग्रेस के ऑफिस में घुस गए जिन्हें कांग्रेसी खदेड़ने लगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली प्रकरण पर बिहार में सियासी तुफान मच गया है। बीजेपी कांग्रेस और राजद के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी ने पटना में सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला जिसमें नीतीश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी का आक्रामक तेवर देखने को मिला। सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के ऑफिस में घुस गए जिन्हें कांग्रेसी खदेड़ने लगे। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गयी। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। मार्च में मंत्री संजय सरावगी और नीतिन नवीन भी शामिल थे।
बुधवार को दरभंगा में कांग्रेस नेता नौशाद आलम के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। शुक्रवार को पटना में सियासत सुलग गई। बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। पटना के कुर्जी हॉस्पिटल से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। लेकिन सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मार्च में शामिल कुछ भाजपा कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में घुस गए। इस पर कांग्रेस के वर्कर भी उग्र हो गए। दोनों ओर से जमकर लाठी, डंडे चले। वहां खड़ी कई गाड़ियों से शीशे फोड़ दिए गए।