बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग

Dec 23, 2025 10:51 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जोगबनी, अररिया
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की कई लोगों ने निंदा की है। अब इस हत्या के खिलाफ नेपाल के विरोटनगर में विरोध मार्च निकाला गया है। यहां विश्व हिंदू परिषद युवा विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विराटनगर के पंचमुखी मंदिर प्रांगण से निकली इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

इनके हाथों में तख्तियां थीं और उसपर कई तरह के स्लोगन लिखे थे। विरोध मार्च के दौरान युवाओं ने बांग्लादेश में हिन्दूओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। नेपाल में प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में जो तख्तियां थीं उसपर लिखा था, कृपया बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएं और रोहिंग्या मुस्लिम भगाओ देश बचाओ।

आपको बता दें कि बांग्लादेश के बलुका में ईशनिंदा के आरोप में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले श्रमिक दीपू चंद्र दास (25) की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उनके शव को आग के हवाले कर दिया था। दीपू दास की हत्या के सिलसिले में रविवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। समाचारपत्र ‘डेली स्टार’ ने पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के सूत्रों के हवाले से बताया कि इन गिरफ्तारियों के साथ अब तक हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

