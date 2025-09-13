Protest in Lok Adalat in Patna people angry over non settlement of traffic challan पटना में लोक अदालत के दौरान हंगामा, ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं होने से भड़के लोग, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में लोक अदालत के दौरान हंगामा, ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं होने से भड़के लोग

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं होने से नाराज लोगों ने हंगामा करने लगे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 03:20 PM
बिहार के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोकअदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न मामलों की सुनवाई की जा रही है। इस दौरान पटना में कुछ नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। शोर शराबा कर रहे लोग पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत बताई। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं होने से आक्रोश भड़का।

प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक चालान से जुड़े वादों पर सुनवाई की जानकारी दी गयी थी। बड़ी संख्या में लोग जो ट्रैफिक चालान से पीड़ित हैं, कोर्ट परिसर पहुंचे थे। यहां उन्हें बताया गया कि इन मामलों में सुनवाई नहीं होगी। यह सुनते ही कई लोग नाराज हो गए और शोर मचाने लगे। थोड़ी देर में ही बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान से पीड़ित लोग पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस कर्मी उन्हें संभालते रहे पर शोर शराबा नहीं रुका। अंत में सभी लोग एसएसपी कार्यालय में अपनी बात रखने पहुंच गए। खबर लिखे जाने तक वहां भीड़ जुटी रही।

इधर किशनगंज में व्यवहार न्यायालय परिसर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय, सुलहनीय मामलों को निष्पादन किया जा रहा है।लोक अदालत में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने मामलों के निष्पादन के लिए पहुंच रहे है।निष्पादन के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए है। अलग अलग काउंटर में पैनल अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है।सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी भी मौजूद है।

