बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के विधायक का विरोध क्यों, सतीश दास के खिलाफ राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन

बिहार चुनाव: बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनावों के ऐलान से पहले राष्ट्रीय जनता के एक विधायक का विरोध होने लगा है। दरअसर बिहार के जहानाबाद जिले में मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास के विरोध में दर्जनों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर के बाहर हंगामा किया। लोगों को कहना था कि विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर उनको एक बार फिर उम्मीदवार बनाया जाता है तो पार्टी की हार तय है। इसलिए इस बार नए उम्मीदवार को मौका देना चाहिए।

राबड़ी आवास के बाहर जुटे लोगों में कई ने अपने-अपने मनपसंद के नेताओं की तख्ती भी ले रखी थी। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद राजद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। ऐसे में टिकट की आस में लोगों का आना-जाना लगा रहता है।