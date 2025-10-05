Protest against tejashwi yadav mla satish kumar das outside rabri devi house before bihar election बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के विधायक का विरोध क्यों, सतीश दास के खिलाफ राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsProtest against tejashwi yadav mla satish kumar das outside rabri devi house before bihar election

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के विधायक का विरोध क्यों, सतीश दास के खिलाफ राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन

बिहार चुनाव: राबड़ी आवास के बाहर जुटे लोगों में कई ने अपने-अपने मनपसंद के नेताओं की तख्ती भी ले रखी थी। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद राजद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 5 Oct 2025 08:47 AM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के विधायक का विरोध क्यों, सतीश दास के खिलाफ राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन

बिहार चुनाव: बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनावों के ऐलान से पहले राष्ट्रीय जनता के एक विधायक का विरोध होने लगा है। दरअसर बिहार के जहानाबाद जिले में मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास के विरोध में दर्जनों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर के बाहर हंगामा किया। लोगों को कहना था कि विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर उनको एक बार फिर उम्मीदवार बनाया जाता है तो पार्टी की हार तय है। इसलिए इस बार नए उम्मीदवार को मौका देना चाहिए।

राबड़ी आवास के बाहर जुटे लोगों में कई ने अपने-अपने मनपसंद के नेताओं की तख्ती भी ले रखी थी। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद राजद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। ऐसे में टिकट की आस में लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

ये भी पढ़ें:125 सीट और 600 उम्मीदवारों पर BJP का मंथन; कुछ विधायकों का पत्ता कटेगा

कोई किसी को टिकट दिलाना चाहता है तो कोई किसी का टिकट कटवाना चाहता है। ऐसी स्थिति अन्य दलों में भी है। उम्मीदवारों का चयन पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद करेंगे। इसके बाद सभी मिल-जुलकर चुनावी मैदान में जाएंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में बारिश बनी रहेगी मुसीबत, सुपौल-मधुबनी में रेड अलर्ट; पटना का मौसम कैसा