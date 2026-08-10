बीच बाजार में जिस्मफरोशी का खेल; पूर्णिया में 2 नाबालिग लड़कियां बरामद, महिला समेत 3 दलाल गिरफ्तार

पूर्णिया में सेक्स रैकेट के तीन दलालों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से दो नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है। शादी, नौकरी और लग्जरी लाइफ का झांसा देकर यह गिरोह मासूमों को फंसाता है और जिस्मफरोशी के साथ मौका मिलने पर उनका सौदा कर देता है।

Sex Racket in Bihar: बिहार में देह व्यापार के अवैध कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पूर्णिया में पुलिस ने तीन दलालों को गिरफ्तार किया है जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनके ठिकाने से दो नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया गया है जो चंपारण की रहने वाली हैं। शादी, नौकरी और लग्जरी लाइफ का झांसा देकर यह गिरोह मासूम लड़कियों को फंसाता है और जिस्मफरोशी के साथ मौका मिलने पर उनका सौदा कर देते हैं। एसएसपी के निर्देश पर हुई छापेमारी में उनके ठिकाने से कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं।

क्राइम ब्रांच की एसडीपीओ शिवानी श्रेष्ठा ने बताया कि पुलिस को महिलाओं और बच्चियों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने किराय के मकान में देह व्यापार कराए जाने की जानकारी दी। बताया गया कि सहायक खजांची थाना के रजनी चौक पर एक मकान में गंदा धंधा का खेल चलता है। बाहर से लड़कियों को लाकर सेक्स का धंधा कराया जाता है। यह सूचना एसएसपी शौर्य सुमन को भेजी गई। उनके निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस रेड के लिए पहुंची तो संदिग्ध लोग भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर दो पुरुष के साथ एक महिला को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। वहीं पर दो नाबालिग लड़कियां भी पाई गईं जिनसे देह व्यापार का धंधा कराया जाता था।

उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों की पहचान कर ली गई है जो दलाली का काम करते थे। रेड के दौरान दस मोबाइल, कई सिम कार्ड और फर्जी पहचान पत्र मिले।ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों में कृष्ण कुमार वर्मा, दामोदरपुर थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर, अंशु कुमार- थाना काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफ्फरपुर और सरिता वर्मा, दामोदरपुर थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर शामिल हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

पुलिस का कहना है कि ये लोग बाहर से आकर किराए का मकान लेकर रहते थे और ग्राहक फंसाकर लड़कियों से देह व्यापार करते थे। बरामद लड़कियां पूर्वी चंपारण की रहने वाली हैं जिन्हें बहला फुसलाकर पूर्णिया ले जाया गया था। पुलिस का यह भी कहना है कि अन्य जिलों में इनका नेटवर्क हो सकता है जिसकी तलाश की जा रही है। उनके मकान मालिक की फिलहाल कोई संलिप्तता नजर नहीं आई है। जांच में सबूत पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दो माह से अधिक समय से वहां बदमाश रहते थे।

नेपाल तक के कनेक्शन -गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को कुछ नेपाली करेंसी भी मिली है। छानबीन में आरोपियों के बंगाल एवं नेपाल कनेक्शन की बात सामने आई है, जिसके सत्यापन में पुलिस लगी हुई है। गिरोह के सदस्य यूपी में अनैतिक व्यापार के मामले में जेल जा चुके हैं। इन्होंने पूर्णिया में हाल के दो- तीन महीने पहले मकान किराया पर लिया है। एक सप्ताह पूर्व पूर्वी चंपारण जिले की दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला- फुसलाकर पूर्णिया लाया गया था। दोनों बच्चियों से काम दिलवाने के बहाने पूर्णिया लाकर किराये के उक्त मकान में जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा। इतना ही नहीं इन बच्चियों को बेचने की आरोपियों की योजना थी कि ऐन मौके पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया।