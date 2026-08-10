Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीच बाजार में जिस्मफरोशी का खेल; पूर्णिया में 2 नाबालिग लड़कियां बरामद, महिला समेत 3 दलाल गिरफ्तार

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

पूर्णिया में सेक्स रैकेट के तीन दलालों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से दो नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है। शादी, नौकरी और लग्जरी लाइफ का झांसा देकर यह गिरोह मासूमों को फंसाता है और जिस्मफरोशी के साथ मौका मिलने पर उनका सौदा कर देता है।

बीच बाजार में जिस्मफरोशी का खेल
बीच बाजार में जिस्मफरोशी का खेल

Sex Racket in Bihar: बिहार में देह व्यापार के अवैध कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पूर्णिया में पुलिस ने तीन दलालों को गिरफ्तार किया है जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनके ठिकाने से दो नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया गया है जो चंपारण की रहने वाली हैं। शादी, नौकरी और लग्जरी लाइफ का झांसा देकर यह गिरोह मासूम लड़कियों को फंसाता है और जिस्मफरोशी के साथ मौका मिलने पर उनका सौदा कर देते हैं। एसएसपी के निर्देश पर हुई छापेमारी में उनके ठिकाने से कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं।

क्राइम ब्रांच की एसडीपीओ शिवानी श्रेष्ठा ने बताया कि पुलिस को महिलाओं और बच्चियों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने किराय के मकान में देह व्यापार कराए जाने की जानकारी दी। बताया गया कि सहायक खजांची थाना के रजनी चौक पर एक मकान में गंदा धंधा का खेल चलता है। बाहर से लड़कियों को लाकर सेक्स का धंधा कराया जाता है। यह सूचना एसएसपी शौर्य सुमन को भेजी गई। उनके निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस रेड के लिए पहुंची तो संदिग्ध लोग भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर दो पुरुष के साथ एक महिला को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। वहीं पर दो नाबालिग लड़कियां भी पाई गईं जिनसे देह व्यापार का धंधा कराया जाता था।

ये भी पढ़ें:बंटी मर्डर केसः किन्नर, शराब, सेक्स रैकेट का कॉकटेल; शंकर के ऑटो का इस्तेमाल हुआ

उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों की पहचान कर ली गई है जो दलाली का काम करते थे। रेड के दौरान दस मोबाइल, कई सिम कार्ड और फर्जी पहचान पत्र मिले।ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों में कृष्ण कुमार वर्मा, दामोदरपुर थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर, अंशु कुमार- थाना काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफ्फरपुर और सरिता वर्मा, दामोदरपुर थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर शामिल हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:बंटी की हत्या के बाद ASI समेत 4 सस्पेंड, 100 मीटर पर होकर भी कुछ नहीं किया

पुलिस का कहना है कि ये लोग बाहर से आकर किराए का मकान लेकर रहते थे और ग्राहक फंसाकर लड़कियों से देह व्यापार करते थे। बरामद लड़कियां पूर्वी चंपारण की रहने वाली हैं जिन्हें बहला फुसलाकर पूर्णिया ले जाया गया था। पुलिस का यह भी कहना है कि अन्य जिलों में इनका नेटवर्क हो सकता है जिसकी तलाश की जा रही है। उनके मकान मालिक की फिलहाल कोई संलिप्तता नजर नहीं आई है। जांच में सबूत पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दो माह से अधिक समय से वहां बदमाश रहते थे।

नेपाल तक के कनेक्शन

-गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को कुछ नेपाली करेंसी भी मिली है। छानबीन में आरोपियों के बंगाल एवं नेपाल कनेक्शन की बात सामने आई है, जिसके सत्यापन में पुलिस लगी हुई है। गिरोह के सदस्य यूपी में अनैतिक व्यापार के मामले में जेल जा चुके हैं। इन्होंने पूर्णिया में हाल के दो- तीन महीने पहले मकान किराया पर लिया है। एक सप्ताह पूर्व पूर्वी चंपारण जिले की दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला- फुसलाकर पूर्णिया लाया गया था। दोनों बच्चियों से काम दिलवाने के बहाने पूर्णिया लाकर किराये के उक्त मकान में जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा। इतना ही नहीं इन बच्चियों को बेचने की आरोपियों की योजना थी कि ऐन मौके पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया।

फर्जी पहचान पत्र के सहारे करते थे धंधा

-गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने कई फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए है। इन पहचान पत्र के सहारे ये अलग- अलग राज्यों में अपनी पहचान छिपाकर धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक पासबुक बरामद किया है। उक्त पासबुक से संबंधित बैंक खाते में बड़े ट्रांजेक्शन किए गए हैं। पुलिस इन ट्रांजेक्शन की भी पड़ताल में जुटी है। जिस मकान में अनैतिक व्यापार चलाया जा रहा था, वह किसी बैंक कर्मी का है। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ओएलएक्स के जरिए आरोपियों ने मकान किराए पर लिये थे। बावजूद पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी है कि इनका कोई लोकल कनेक्शन तो नहीं है।

ये भी पढ़ें:पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर युवक को मार डाला, मिट्टी में दबाई लाश
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar Top News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।