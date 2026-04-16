Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नगर परिषद कार्यालय के पीछे जिस्म कारोबार; 4 युवतियां, 2 मर्द, 1 नबालिग लड़की रिहायशी मकान से धराए

Apr 16, 2026 11:14 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान के विभिन्न कमरों में युवतियों और ग्राहकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरातफरी मच गई।

नगर परिषद कार्यालय के पीछे जिस्म कारोबार; 4 युवतियां, 2 मर्द, 1 नबालिग लड़की रिहायशी मकान से धराए

Sex Racket in Raxaul: नेपाल से सटे सीमावर्ती शहर रक्सौल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। रक्सौल नगर परिषद कार्यालय के पीछे एक मकान में छापेमारी करके एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। इसके चार युवतियों और दो ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मकान को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए युवक और युवतियों का मोबाइल जब्त कर उन्हें खंगाला जा रहा है। मोबाइल से इस गिरोह के सदस्यों और ग्राहकों के बारे में जानकारी मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है।

यह कार्रवाई शहर के कोइरियाटोला स्थित नगरपालिका कार्यालय के पीछे वार्ड संख्या 23 में स्थित मकान में की गई, जहां लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। मनीष झा नामक व्यक्ति का मकान बताया जा रहा है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त मकान में देह व्यापार का संगठित गिरोह धंधा चला रहा है। इसके बाद सूचना की सत्यता की पुष्टि कराई गई। बुधवार को पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और संदिग्ध मकान की चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया गया ताकि कोई भागने नहीं पाए।

पुलिस टीम ने तलाशी अभियान चलाया तो सभी चौंक पड़े। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान के विभिन्न कमरों में युवतियों और ग्राहकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। लड़के और लड़कियां अर्धनग्न हालत में भागने लगे। पुलिस ने सबको खदेड़कर दबोच लिया। कार्रवाई में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया था। मकान के कमरे से कॉन्डम, शक्तिवर्धक गोलियां एवं अन्य आपत्तिजनक सामानों को जब्त किया गया। सबको ठीक करने के बाद थाने पर लाया गया। नाबालिग लड़की को महिला पुलिस ने अपने पास रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में आर कौन-कौन लोग शामिल हैं।

इस मामले में थानाध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह रैकेट लंबे समय से संचालित हो रहा था और इसे बेहद गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था, जिसकी भनक आसपास के लोगों को भी नहीं लग सकी। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, संचालकों और सप्लाई नेटवर्क की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Sex Racket Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।