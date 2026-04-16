नगर परिषद कार्यालय के पीछे जिस्म कारोबार; 4 युवतियां, 2 मर्द, 1 नबालिग लड़की रिहायशी मकान से धराए

छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान के विभिन्न कमरों में युवतियों और ग्राहकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरातफरी मच गई।

Sex Racket in Raxaul: नेपाल से सटे सीमावर्ती शहर रक्सौल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। रक्सौल नगर परिषद कार्यालय के पीछे एक मकान में छापेमारी करके एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। इसके चार युवतियों और दो ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मकान को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए युवक और युवतियों का मोबाइल जब्त कर उन्हें खंगाला जा रहा है। मोबाइल से इस गिरोह के सदस्यों और ग्राहकों के बारे में जानकारी मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है।

यह कार्रवाई शहर के कोइरियाटोला स्थित नगरपालिका कार्यालय के पीछे वार्ड संख्या 23 में स्थित मकान में की गई, जहां लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। मनीष झा नामक व्यक्ति का मकान बताया जा रहा है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त मकान में देह व्यापार का संगठित गिरोह धंधा चला रहा है। इसके बाद सूचना की सत्यता की पुष्टि कराई गई। बुधवार को पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और संदिग्ध मकान की चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया गया ताकि कोई भागने नहीं पाए।

पुलिस टीम ने तलाशी अभियान चलाया तो सभी चौंक पड़े। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान के विभिन्न कमरों में युवतियों और ग्राहकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। लड़के और लड़कियां अर्धनग्न हालत में भागने लगे। पुलिस ने सबको खदेड़कर दबोच लिया। कार्रवाई में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया था। मकान के कमरे से कॉन्डम, शक्तिवर्धक गोलियां एवं अन्य आपत्तिजनक सामानों को जब्त किया गया। सबको ठीक करने के बाद थाने पर लाया गया। नाबालिग लड़की को महिला पुलिस ने अपने पास रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में आर कौन-कौन लोग शामिल हैं।