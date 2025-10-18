Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsProperty worth 24 crores cars worth crores gold worth 35 lakhs how rich is Bhojpuri star Khesari Lal Yadav?
24 करोड़ की प्रॉपर्टी, करोड़ों की कारें, 35 लाख का सोना; भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कितने रईस?

24 करोड़ की प्रॉपर्टी, करोड़ों की कारें, 35 लाख का सोना; भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कितने रईस?

संक्षेप: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने शुक्रवार को छपरा सीट से नामांकन दाखिल किया। शपथपत्र में उन्होने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। जिसमें उनके पास 24. 81 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है। 3 करोड़ की लग्जरी कार भी है। वहीं पत्नी के पास 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति है।

Sat, 18 Oct 2025 05:11 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन संपन्न हो गया है। इस बीच 17 अक्टूबर (शुक्रवार) को भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा सीट से नामांकन दाखिल किया। आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दौरान शपथ पत्र में उन्होने अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दिया। खेसारी लाल की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास 24. 81 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है। इसके अलावा करोड़ों की कारें हैं। भोजपुरी अभिनेता के पास पांच लाख रुपये कैश है। इसके अलावा कई बैंक खाते हैं। 35 लाख के गहने हैं।

भोजपुर अभिनेता की संपत्ति में 3 करोड़ की एक लग्जरी कार भी शामिल है। खेसारी के पास 16.89 करोड़ की चल संपत्ति और 7.91 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास दो लाख कैश है। इसके अलावा 90 लाख की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति है। शुक्रवार को नामाकंन के दौरान वे बेहद भावुक दिखे। बतौर उम्मीदवार ये उनका पहला चुनाव है। लिहाजा, नामांकन करने से पहले उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे। उनके रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस वीडियो में खेसारी लाल यादव मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय से गले मिलते ही रो पड़े। वे कुछ सेकंड तक उनके कंधे पर अपना सिर रख रोते रहे। जितेंद्र राय ने उन्हें हिम्मत दी और उन्हें लेकर नामांकन करने के लिए पहुंचे। खेसारी लाल यादव के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए लड़ रहे हैं। छपरा को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वे जनता के दर्द की दवा बनेंगे।