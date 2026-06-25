Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना वालों को लगा झटका, प्रॉपर्टी टैक्स 15 फीसदी बढ़ा;मकान-दुकान हुआ महंगा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
Follow us on Google News
share

पटना में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर नगर निगम ने लोगों को जोर का झटका धीरे से दिया है। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब यहां मकान-दुकान सब महंगा हो गया है। 

पटना वालों को लगा झटका, प्रॉपर्टी टैक्स 15 फीसदी बढ़ा;मकान-दुकान हुआ महंगा

पटना में रहने वालों को झटका लगा है। यहां मकान-दुकान के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अब पहले से ज्यादा चुकाना होगा। जी हां, नगर निगम ने पटनावासियों को यह झटका दिया है। अब पटना के नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वर्ष 1995 के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुमति से यह वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें 24 जून से ही लागू कर दी गईं।

विभाग ने 22 जून 2026 को बढ़ी हुई होल्डिंग टैक्स को लागू करने की अनुमति दी। इससे नगर निगम की राजस्व क्षमता में वृद्धि होगी। निगम का कहना है कि प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, स्वच्छता, सड़क, जलनिकासी, प्रकाश व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन के लिए किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी नगर बसे, परिजनों पर दर्ज केस वापस हो; महापंचायत में क्या-क्या हुआ

वृद्धि के बाद इस हिसाब से चुकाना होगा टैक्स

● मुख्य सड़कों के किनारे व्यावसायिक भवन पर 41 रुपये 40 पैसे, अन्य को 27 रुपये 60 पैसे, आवासीय को 13 रुपये 80 पैसे वर्ग फीट।

● अन्य सड़कों के किनारे व्यावसायिक भवन पर 20 रुपये 70 पैसे, अन्य भवन पर 13 रुपये 80 पैसे, आवासीय घर पर 6 रुपये 90 पैसे प्रति वर्ग फीट।

● प्रधान मुख्य सड़क के किनारे आरसीसी छत के साथ पक्का भवन जो पूर्ण रूप से व्यावसायिक है उस पर 62 रुपये 10 पैसे, अन्य भवन पर 41 रुपये 40 पैसे, पूर्ण रूप से आवासीय भवन पर 20 रुपये 70 पैसे प्रतिवर्ग फीट टैक्स।

ये भी पढ़ें:बिहार में कब मानसून पकड़ेगा रफ्तार, 14 जिलों में लू की चेतावनी;सीमांचल में बारिश

सीमेंट शीट के साथ पक्का भवन

. प्रधान मुख्य सड़क के किनारे व्यावसायिक भवन पर 41 रुपये 40 पैसे, अन्य भवन पर 27 रुपये 60 पैसे, आवासीय भवन 13 रुपये 80 पैसे प्रति वर्ग फीट

- मुख्य सड़क के किनारे व्यावसायिक भवन पर 27 रुपये 50 पैसे, अन्य भवन पर 18 रुपये 40 पैसे, आवासीय भवन पर 9 रुपये 20 पैसे प्रतिवर्ग फीट।

- अन्य सड़क के किनारे व्यावसायिक भवन पर 13 रुपये 80 पैसे, अन्य भवन पर नौ रुपये 20 पैसे, आवासीय भवन पर 4 रुपये 60 पैसे लगेंगे।

अन्य तरह के भवन और फ्लैट

- प्रधान मुख्य सड़क के किनारे व्यावसायिक भवन पर 20 रुपये 70 पैसे, अन्य भवन पर 13 रुपये 80 पैसे, आवासीय भवन पर 6 रुपये 90 पैसे।

- मुख्य सड़क के किनारे व्यावसायिक भवन पर 13 रुपये 80 पैसे, अन्य भवन पर नौ रुपये 20 पैसे, आवासीय भवन पर चार रुपये 60 पैसे प्रतिवर्ग फीट

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।