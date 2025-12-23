जमीन, बालू और शराब के 308 माफिया की संपत्ति जब्त करेगी नीतीश सरकार; EOU ऐक्शन में

संक्षेप: सूची में दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम भी शामिल है। जमीन और बालू माफियाओं की संपत्ति जब्ती की यह पहली सूची है। अगले चरण में कुछ और माफिया के नाम ईडी को भेजे जाएंगे।

बिहार के जमीन और बालू माफियाओं पर राज्य सरकार का शिकंजा कसने लगा है। बिहार सरकार की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने ऐसे 19 जमीन और बालू माफिया को चिह्नित करते हुए उनकी करीब 55 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा है।

इस सूची में दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम भी शामिल है। जमीन और बालू माफियाओं की संपत्ति जब्ती की यह पहली सूची है। अगले चरण में कुछ और माफिया के नाम ईडी को भेजे जाएंगे।

सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि भूमि और बालू माफियाओं के खिलाफ ईओयू लगातार अभियान चला रही है। इस कड़ी में ऐसे आठ जमीन माफियाओं को चिह्नित करते हुए उनकी लगभग 40 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किए जाने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है। इनमें पांच पटना के जबकि एक-एक दरभंगा, कैमूर और भोजपुर जिले के हैं।

पटना में खगौल के पिंकू यादव के साथ ही नयाटोला दानापुर के पिता-पुत्र पारस राय और राजवल्लभ कुमार, खुशरूपुर के संतोष कुमार उर्फ संजय कुमार डॉन और कंकड़बाग, पटना के अश्विनी कुमार सिंह का नाम शामिल है।

इसी तरह, 11 बालू माफियाओं की 15.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जायेगी। डीआईजी ने बताया कि चिह्नित बालू माफियाओं में छह बांका, तीन भोजपुर और एक-एक पटना व औरंगाबाद का है। अब प्रवर्तन निदेशालय के स्तर पर पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई की जायेगी।

289 शराब माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त शराब के अवैध धंधे से संपत्ति अर्जित करने वाले 289 शराब माफियाओं को भी बिहार पुलिस ने चिह्नित किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107 के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त करेगी। डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक इनमें से 132 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। अब इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस ने मद्य निषेध के कांडों में इस साल नवंबर तक दूसरे राज्य के 1119 शराब कारोबारियों को बिहार के अंदर जबकि 17 बड़े शराब कारोबारियों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया है।

आरोपितों में पूर्व विधायक रीतलाल यादव का भाई भी शामिल ● विभीषण यादव, पिता भूदेव यादव, मजलिशपुर, बांका

● निलेश यादव, पिता रंजीत यादव, रामपुर, रजौन, बांका

● संयज यादव, पिता रंजीत यादव, रामपुर, रजौन, बांका

● छोटू यादव, पिता स्व झकसू यादव, नयाडीह, रजौन, बांका

● बादल यादव, पिता अनासरी यादव, मजलिशपुर, बांका

● आजाद यादव, पिता अनासरी यादव, मजलिशपुर, बांका

● सोनू खान, पिता अब्दुल रहमान, कोईलवर, आरा

● विदेशी राय, स्व रामपूजन राय, कोईलवर, आरा

● सुनील कुमार यादव, पिता रामजीत राय, बड़हरा, भोजपुर

● अमित कुमार, पिता स्व जनेश्वर सिंह, बारूण, औरंगाबाद

● रामप्रवेश सिंह व विशुनदयाल सिंह, पिता रामबरर सिंह,मनेर

● मो रिजवान उर्फ राजा, पिता स्व मो रेजा, मोदामपुर एकामीघाट, बहादुरपुर, दरभंगा

● अश्विनी सिंह, रेंटल फ्लैट 254, कंकड़बाग, पटना

● कामख्या सिंह, बिहियां, पिता रामअयोध्या सिंह,भोजपुर

● वीरेंद्र प्रसाद बिंद व अन्य, कैमूर

● राजवल्लभ कुमार, पिता पारस राय, नया टोला, दानापुर

● पारस राय, रतन राय, नया टोला, दानापुर

● संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार डॉन, पिता स्व वीरेंद्र प्रसाद, सुकरबेगचक, खुशरूपुर, पटना