पटना में प्रॉपर्टी डीलर गोलू यादव का मर्डर, शराब पार्टी में दोस्तों ने ठोक दी चार गोलियां

गोलू को उसके दोस्तों ने ही शराब पार्टी के दौरान मौत के घाट उतार दिया। उसे चार गोलियां मारी गईं।

Murder in Patna: बिहार की राजधानी पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गोलू यादव के रूप में की गयी है। परिजनों का आरोप है कि गोलू को उसके दोस्तों ने ही शराब पार्टी के दौरान मौत के घाट उतार दिया। उसे चार गोलियां मारी गई हैं। पहली नजर में हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना पटना के फुलवारीशरीफ के करोड़ीचक इलाके की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स में भेज दिया गया है। मौके पर पहुंचकर एफएसेल की टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

परिजनों ने बताया है कि बीती रात उन्हें करीब 11 बजे गोलू को गोली लगने की सूचना पुलिस की ओर से दी गयी। घटना करीब नौ बजे हो चुकी थी। गोलू अपने दोस्तों के साथ था। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि शराब पार्टी के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। किसी प्रॉपर्टी की डिलिंग को लेकर उनके वीच विवाद चल रहा था। विवाद को मैनेज करने के लिए ही पार्टी का आयोजन किया गया था लेकिन, इसका अंजाम और भी बुरा हो गया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनी घटना की सूचना मिलते ही सीटी एसपी पटना वेस्ट, संकेत कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीओ का जायजा भी लिया। सिटी एसपी ने बताया कि गोली मारे जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पता चला कि गोलू कुमार, पिता परमानंद यादव को गोली मारी गयी है। एफएसएल की टीम को लगाया गया है। कांड की जांच के लिए एएसपी दानापुर के नेतृत्व में स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही कांड के अभियुक्तों को दबोच लिया जाएगा। घटना को लेकर कुछ लीड मिले हैं जिन्हें फिलहाल साझा नहीं किया जा सकता।