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पटना में प्रॉपर्टी डीलर गोलू यादव का मर्डर, शराब पार्टी में दोस्तों ने ठोक दी चार गोलियां

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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गोलू को उसके दोस्तों ने ही शराब पार्टी के दौरान मौत के घाट उतार दिया। उसे चार गोलियां मारी गईं।

पटना में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर
पटना में प्रॉपर्टी डीलर का होली मारकर मर्डर

Murder in Patna: बिहार की राजधानी पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गोलू यादव के रूप में की गयी है। परिजनों का आरोप है कि गोलू को उसके दोस्तों ने ही शराब पार्टी के दौरान मौत के घाट उतार दिया। उसे चार गोलियां मारी गई हैं। पहली नजर में हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना पटना के फुलवारीशरीफ के करोड़ीचक इलाके की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स में भेज दिया गया है। मौके पर पहुंचकर एफएसेल की टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

परिजनों ने बताया है कि बीती रात उन्हें करीब 11 बजे गोलू को गोली लगने की सूचना पुलिस की ओर से दी गयी। घटना करीब नौ बजे हो चुकी थी। गोलू अपने दोस्तों के साथ था। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि शराब पार्टी के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। किसी प्रॉपर्टी की डिलिंग को लेकर उनके वीच विवाद चल रहा था। विवाद को मैनेज करने के लिए ही पार्टी का आयोजन किया गया था लेकिन, इसका अंजाम और भी बुरा हो गया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

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एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनी

घटना की सूचना मिलते ही सीटी एसपी पटना वेस्ट, संकेत कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीओ का जायजा भी लिया। सिटी एसपी ने बताया कि गोली मारे जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पता चला कि गोलू कुमार, पिता परमानंद यादव को गोली मारी गयी है। एफएसएल की टीम को लगाया गया है। कांड की जांच के लिए एएसपी दानापुर के नेतृत्व में स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही कांड के अभियुक्तों को दबोच लिया जाएगा। घटना को लेकर कुछ लीड मिले हैं जिन्हें फिलहाल साझा नहीं किया जा सकता।

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पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

इस घटना से एक बार फिर पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के संबंध में जानकारी मिल रही है कि करोड़ीचक में एक धार्मिक स्थल के पास सभी शराब पार्टी कर रहे थे। अचानक हल्ला होने लगा। उसके बाद गोलियां चलने लगीं जिससे आसपास के लोग पीछे हट गए। कुछ लोग गोली मारकर फरार हो गए। एक युवक वहीं पर पड़ा था। डर से कोई पास नहीं गया। पुलिस को सूचना दी गयी। पुलिस के आने के बाद हत्या की जानकारी मिली।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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