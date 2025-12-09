Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
शराबबंदी कानून अच्छा, लेकिन सही से लागू नहीं; जीतनराम मांझी बोले- 50 ग्राम पीने वाला गरीब जेल में है

बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर जीतनराम मांझी ने अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होने कहा कि शराबबंदी कानून अच्छा है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। 50 ग्राम पीने वाला गरीब जेल में हैं। 

Dec 09, 2025 09:01 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गया
केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतनराम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार को नसीहत दी है। उन्होने कहा कि शराबबंदी कानून तो अच्छा है, लेकिन लागू सही से नहीं हआ। उन्होने सिस्टम को घेरते हुए कहा कि पता नहीं वर्तमान प्रशासन को सरकार से चिढ़ है, या जनता से चिढ़ है। गरीब को पकड़-पकड़कर जेल भेज रहे हैं। उन्होंने आंकडों के हवाला देते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी से जुड़े 6 लाख केस हैं, जिनमें से 4 लाख ऐसे लोग हैं जो आदतन नहीं हैं। गया जी में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने तीसरी समीक्षा की थी, वो मेरे कहने पर हुई थी। उसमें साफ कहा गया था तस्कर और धंधेबाज को पकड़ो, मजदूर को नहीं। जो थकान मिटाने के लिए या कोई दवा के नाम पर थोड़ा सा लेकर जा रहा है। मांझी ने कहा कि काम करके आ रहे मजदूर अगर कहीं 50-100 ग्राम पी लेते हैं, तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जो गलत है। प्रशासन गरीब लोगों को पकड़ रहा है, शायद इसी कारण आज अदालतों में 6 लाख मुकदमे लंबित पड़े हैं।

जीतनराम मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े माफिया और तस्कर अधिकारियों की मिलीभगत के कारण आराम से घूम रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसमें थाने के लोग, एक्साइज विभाग के अधिकारी और यहां तक कि बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होने कहा कि उनके माता-पिता पहले महुआ शराब बनाते थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं थी क्योंकि उसमें आठ दिन का समय लगता था और प्राकृतिक तत्व मिले होते थे। लेकिन अब शराबबंदी के कारण जो शराब चोरी-छिपे सिर्फ दो घंटे में तैयार की जा रही है, वो शरीर के लिए काफी हानिकारक है।