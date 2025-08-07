बिहार में दूसरे राज्यों से लाई जा रही शराब की खेप पर ऐक्शन, उत्पादन विभाग ने 11 चेकपोस्ट प्रभारियों से मांगा जवाब

विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों को शराब के विरुद्ध छापेमारी एवं गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलों में ब्रेथ एनालाइजर की संख्या की भी समीक्षा की गई है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने दूसरे राज्यों से लाई जा रही शराब की जांच में लापरवाही बरतने वाले 11 चेकपोस्ट प्रभारियों को चेतावनी देते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। इनमें औरंगाबाद जिला का एरका कुटुम्बा, टंडवा बिहारी एवं मुनगा मोड़, पूर्वी चंपारण का घोड़ासहन, मधुबनी का जटही हरलाखी, वितौना जयनगर एवं नेउ, जमुई का चकाई, बक्सर का जबही और सीवान का गुठनी एवं धरनी छापर चेकपोस्ट शामिल है।

खराब ब्रेथ एनालाजइन को तुरंत ठीक कराने का निर्देश दिया गया।