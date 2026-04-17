प्रोफेसर का फर्जीवाड़ा उजागर, नौकरी छिन गई; PU से DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा मामला

विवेक कुमार के अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता की जांच के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजा गया था, लेकिन संबंधित विश्वविद्यालय ने उनके अनुभव प्रमाणपत्र को फर्जी बताया।

बिहार में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र देकर सहायक प्राध्यापक बने विवेक कुमार को पटना विश्वविद्यालय ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इनके वेतन भुगतान को विधिसम्मत निर्णय तक स्थगित रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि विवेक कुमार ने उस कॉलेज का भूगोल प़ढ़ाने का अनुभव प्रमाण पत्र दे कर नौकरी ली थी जहां इस विषय की पढ़ाई ही नहीं होती है। इस कार्रवाई से पटना यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय में कई असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर जांच चल रही है।

पटना यूनिवर्सिटी के कुलसचिव शालिनी के मुताबिक, विवेक कुमार की नियुक्ति भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर हुई थी। विवेक कुमार के अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता की जांच के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजा गया था, लेकिन संबंधित विश्वविद्यालय ने उनके अनुभव प्रमाणपत्र को फर्जी बताया।अब इस बात की चर्चा है कि अगला नंबर किसका है। ठीक से जांच हुई तो कई लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाी हो सकती है। इस वजह से कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

संबंधित कॉलेज में भूगोल विषय की नहीं होती थी पढ़ाई विवेक कुमार ने पंडित श्री कृष्ण उपाध्याय महाविद्यालय रूद्रपुर देवरिया का अनुभव प्रमाणपत्र जमा किया था। जांच में पता चला कि संबंधित कॉलेज में भूगोल विषय की पढ़ाई नहीं होती है। यह फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद विवेक कुमार जवाब नहीं दे रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई भी हो सकती है।