मूक बधिक सर्टिफिकेट पर नौकरी, बोलकर पढ़ाते वीडियो वायरल; प्रोफेसर भर्ती में बड़ा घपला

संक्षेप:

गड़बड़ी सामने आने के बाद अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इसी महीने अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच शुरू होगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Thu, 4 Dec 2025 02:39 PMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली में फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले की बीआरएबीयू प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि जिन कॉलेजों के पास अनुभव प्रमाण पत्रों को जारी करने की अर्हता नहीं है, उन्होंने भी धड़ल्ले से शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र बांट दिए हैं। एक कालेज में मूक बधिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर बहाल महिला प्रोफेसर का बोलकर पढ़ाते वीडियो भी वायरल है।

बीआरएबीयू के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि गड़बड़ी सामने आने के बाद अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इसी महीने अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच शुरू होगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवि प्रशासन के अनुसार, दोषी पाए गए शिक्षकों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। बीआरएबीयू प्रशासन ने पिछले दिनों सभी कॉलेजों से विश्वविद्यालय सेवा आयोग से वर्ष 2020 से अब तक नियुक्त हुए सहायक प्राध्यापकों की पूरी जानकारी और दस्तावेज मांगे हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि कॉलेजों से दस्तावेज आ गए हैं। अब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले महीने शिक्षा विभाग के साथ हुई विश्वविद्यालय की बैठक में भी सहायक प्राध्यापकों के दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए गए थे।

फरवरी में सामने आया थ पहला मामला

सहायक प्राध्यापक की बहाली में फर्जी दस्तावेज लगाने का मामला इस वर्ष फरवरी में सामने आया था। इसके बाद विश्वविद्यालय सेवा आायोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों को अपने यहां काम करने वाले सहायक प्राध्यापकों के अनुभव और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच का निर्देश दिया था। इस बीच मोतिहारी के एक कॉलेज में मूक बधिक के दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर नियुक्त होने वाली महिला सहायक प्राध्यापक के बोल कर पढ़ाने का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि, अब तक इस मामले में विवि ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

कॉलेजों से रिसोर्स पर्सन का अनुभव भी हो गया मान्य

बीआरएबीयू सहित कई विश्वविद्यालयों में अंगीभूत कॉलेजों में रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम करने वाले अभ्यर्थियों को भी कॉलेजों ने अनुभव प्रमाण जारी किए और वह आयोग में मान्य भी हो गए। इसी आधार पर उन्हें अंक भी दिए गए। पर, अब जांच में ऐसे सहायक प्राध्यापकों की उम्मीदवारी रोकी जा रही है। रिसोर्स पर्सन को अनुभव प्रमाण पत्र के दायरे में नहीं लाया गया है इसलिए इस प्रमाण पत्र को प्रमाणिक नहीं बताया गया है।

इवनिंग कॉलेजों के अनुभव प्रमाण पर मिल गई नौकरी

विश्वविद्यालयों में इवनिंग कॉलेजों के अनुभव प्रमाणपत्रों पर भी सहायक प्राध्यापकों की नौकरी लगी है। बीआरएबीयू के एक कॉलेज से 10 शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का मामला भी सामने आ चुका है। विवि सेवा आयोग की तरफ से जारी विज्ञापन में कहा गया था कि वैसे ही शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जिनकी सेवा विवि चयन समिति, कॉलेज सेवा आयोग और कॉलेज चयन समिति की ओर से कंफर्म की गई हो। इसके बाद 14 जुलाई 2021 को विवि सेवा आयोग ने एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। वर्ष 2018 तक जिन शिक्षकों की सेवा कंफर्म हुई वही शिक्षक आयोग के मानकों पर खरे उतरते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी कॉलेज खुले हैं वह आयोग के मानकों पर नहीं उतर रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
