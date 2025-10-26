थाने में हार्ट अटैक से प्रोफेसर की मौत, 25 लाख साइबर फ्रॉड का सदमा; छठ पूजा में मातम

संक्षेप: नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद अगले दिन वह साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गए। आवेदन लिखने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया। आधा लिखा आवेदन थाने में ही पड़ा रह गया।

बिहार के पूसा स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. मुकेश प्रसाद सिंह (71) को साइबर ठगी का ऐसा सदमा लगा कि थाने में शिकायत लिखते-लिखते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। वह शहर की मशहूर महिला चिकित्सक डॉ. मंजू जायसवाल के भाई थे। 23 अक्तूबर को उनके खाते से 25 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई थी।

जिस दिन ठगी हुई, उसी दिन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद अगले दिन शुक्रवार को वह साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गए। आवेदन लिखने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया। आधा लिखा आवेदन थाने में ही पड़ा रह गया। उन्हें गंभीर स्थिति में पहले सदर अस्पताल फिर जूरन छपरा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाना के नयाटोला स्थित शांति सदन से अंतिम संस्कार के लिए उनके दरवाजे से शव उठा तो परिवार में कोहराम मच गया। तीन भाइयों में डॉ. मुकेश सबसे छोटे थे। वे मूल रूप से खगड़िया जिले के महेशखूंट के रहने वाले थे।

आधा आवेदन ही लिख पाए प्रोफेसर साइबर ठगी के शिकार सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. मुकेश प्रसाद सिंह थाने पर थाने पर आधा ही आवेदन लिख पाए थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। प्रोफेसर की बहन डॉ. मंजू जायसवाल ने बताया कि भाई मुकेश का पंजाब नेशनल बैंक में खाता था। उसी में रिटायर्मेंट के पैसे थे।

पांच बार में पांच-पांच लाख रुपये कर साइबर शातिरों ने उनके खाते से निकासी की है। भाई ने आवेदन में लिखा था- ‘सूचित करना है कि मेरे खाता से 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गया है। सर्व प्रथम 22 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर एक अंजान नंबर से एपीके फाइल भेजी गई थी। जिस पर मेरे द्वारा पीएनबी मोबाइल एप के लिए पूरा डिटेल भरा गया।’ ...बस, वह इतना ही लिख पाए थे कि अटैक आ गया। तीन भाइयों में सबसे छोटे मुकेश के बड़े भाई मधुसूदन प्रसाद रिटायर्ड डीआईजी हैं। मंझले भाई मनोरंजन जायसवाल व्यवसायी हैं। डॉ. मुकेश कुमार छह साल पहले 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका एक मात्र पुत्र अतिंद्र कुमार नोएडा में एक कंपनी में इंजीनियर हैं। वे मूल रूप से खगड़िया जिले के महेशखूंट के रहने वाले थे। इनके पिता डॉ. सहदेव प्रसाद और माता डॉ. शांति सिंह शहर के मशहूर चिकित्सक थे।