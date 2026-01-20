बिहार की जेलों में तैयार सामान अब बाजार में, ‘मुक्ति’ ब्रांड को मिला प्लेटफॉर्म, कैदियों का हुनर दिखेगा
बिहार की जेलों में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए ‘मुक्ति’ ब्रांड के उत्पाद अब गांधी मैदान के खादी मॉल और बिहार संग्रहालय में उपलब्ध होंगे। गृह सचिव सह आईजी जेल प्रणव कुमार ने खादी मॉल में इसका शुभारंभ किया।
बिहार की जेलों में बंद कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे। मंगलवार को गृह सचिव सह आईजी जेल प्रणव कुमार ने गांधी मैदान स्थित खादी मॉल में फीता काटकर इस नई पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कदम कैदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रणव कुमार ने बताया कि राज्य की विभिन्न जेलों में चयनित बंदियों द्वारा ‘मुक्ति’ ब्रांड नाम से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं।
इन उत्पादों को अब गांधी मैदान के खादी मॉल के साथ-साथ बिहार संग्रहालय की हैंडीक्राफ्ट दुकान में भी शोकेस और बिक्री के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि जेलों में बनाए जा रहे इन उत्पादों की गुणवत्ता काफी उच्च स्तर की है और ये बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों के बराबर हैं।
गृह सचिव ने कहा कि इस पहल से एक ओर जहां कैदियों को हुनर सीखने और काम के बदले पारिश्रमिक कमाने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर समाज में उनके पुनर्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘मुक्ति’ ब्रांड के उत्पादों को लोगों का अच्छा समर्थन मिलेगा और इससे जेल सुधार कार्यक्रमों को और मजबूती मिलेगी। सरकार की इस पहल को कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।