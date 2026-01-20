Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsProducts made in Bihar jails are now available in market Mukti brand gets a platform showcasing the skills of prisoners
बिहार की जेलों में तैयार सामान अब बाजार में, ‘मुक्ति’ ब्रांड को मिला प्लेटफॉर्म, कैदियों का हुनर दिखेगा

बिहार की जेलों में तैयार सामान अब बाजार में, ‘मुक्ति’ ब्रांड को मिला प्लेटफॉर्म, कैदियों का हुनर दिखेगा

संक्षेप:

बिहार की जेलों में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए ‘मुक्ति’ ब्रांड के उत्पाद अब गांधी मैदान के खादी मॉल और बिहार संग्रहालय में उपलब्ध होंगे। गृह सचिव सह आईजी जेल प्रणव कुमार ने खादी मॉल में इसका शुभारंभ किया।

Jan 20, 2026 06:43 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की जेलों में बंद कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे। मंगलवार को गृह सचिव सह आईजी जेल प्रणव कुमार ने गांधी मैदान स्थित खादी मॉल में फीता काटकर इस नई पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कदम कैदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रणव कुमार ने बताया कि राज्य की विभिन्न जेलों में चयनित बंदियों द्वारा ‘मुक्ति’ ब्रांड नाम से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन उत्पादों को अब गांधी मैदान के खादी मॉल के साथ-साथ बिहार संग्रहालय की हैंडीक्राफ्ट दुकान में भी शोकेस और बिक्री के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि जेलों में बनाए जा रहे इन उत्पादों की गुणवत्ता काफी उच्च स्तर की है और ये बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों के बराबर हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार की जेलों में बंद कैदी सीखेंगे कंप्यूटर, इन कोर्सेस की मिलेगी ट्रेनिंग

गृह सचिव ने कहा कि इस पहल से एक ओर जहां कैदियों को हुनर सीखने और काम के बदले पारिश्रमिक कमाने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर समाज में उनके पुनर्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘मुक्ति’ ब्रांड के उत्पादों को लोगों का अच्छा समर्थन मिलेगा और इससे जेल सुधार कार्यक्रमों को और मजबूती मिलेगी। सरकार की इस पहल को कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।