विक्रमशिला सेतु के एक और स्पैन में गड़बड़ी, धंसा नजर आया स्लैब; पूरे पुल की ताकत पर सवाल

नई तस्वीरों में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि क्षतिग्रस्त हिस्से से सटा हुआ अगला स्पैन अपनी मूल स्थिति से नीचे की ओर झुक गया है। पिलर और स्लैब के बीच का तालमेल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो संकेत दे रहा है कि पुल की संरचनात्मक मजबूती पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

विक्रमशिला सेतु पर रविवार देर रात हुए हादसे के बाद अब एक और बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। गंगा नदी पर बने इस महत्वपूर्ण पुल का एक स्पैन (पिलर नंबर 133) पहले ही नदी में समा चुका है, लेकिन अब घटनास्थल के ठीक बगल वाले उत्तरी स्पैन में भी गंभीर तकनीकी खराबी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ली गई तस्वीरों में अगला स्लैब भी काफी हद तक धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे सेतु के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया है।

हादसे के बाद जब राहत कार्य और निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब सजग नागरिकों ने अपने कैमरों में पुल की स्थिति को कैद करना शुरू किया। वायरल हो रही नई तस्वीरों में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि क्षतिग्रस्त हिस्से से सटा हुआ अगला स्पैन अपनी मूल स्थिति से नीचे की ओर झुक गया है। पिलर और स्लैब के बीच का तालमेल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो संकेत दे रहा है कि पुल की संरचनात्मक मजबूती पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

विक्रमशिला सेतु अंग जनपद को उत्तर बिहार और सीमांचल से जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन है। एक स्पैन के ध्वस्त होने के बाद अब दूसरे हिस्से में आई इस गड़बड़ी से लोग सकते में हैं। हालांकि अभी पुल पर आवागमन बंद है और अधिकारियों ने पुल को चालू करने से पहले पूरे पुल के मेंटेनेंस की बात भी कही है। मेंटेनेंस के बाद ही पुल को चालू किया जाएगा।

एक-दो दिन पहले से नीचे से गिर रहा था मलबा! विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटकर गिरने के बाद बरारी सीढ़ी घाट से बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जब जब सेतु के ऊपर से भारी वाहन गुजर रहे हैं तो पुल के नीचे उसी हिस्से से मलबा गिर रहा है जिस जगह का स्लैब टूटकर गिर गया। यह वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है।

हालांकि लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर यह वीडियो हाल के एक दो दिनों का है और सही तो निश्चित रूप से पुल की निगरानी करने वाले इंजीनियर की कार्यशैली सवालों के घेरे में है।