'अपमान मंत्रालय' बनाएं, ताकि समय बर्बाद न हो; पीएम मोदी को प्रियंका गांधी का अनोखा सुझाव

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोनबरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने तंज कसते हुए पीएम मोदी को 'अपमान मंत्रालय' बनाने का अनोखा सुझाव दे डाला है। प्रियंका ने कहा कि मोदी विपक्ष के नेताओं पर कभी कर्नाटक, कभी बंगाल और अब बिहार के अपमान का आरोप लगाते हैं।

बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभाएं कर रही है। सोमवार को सहरसा के सोनबरसा में उन्होने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनोखा सुझाव भी दे डाला। उन्होने कहा कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे 'अपमान मंत्रालय' नाम दें, ताकि उनका समय बर्बाद न हो। लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि जब आप अपनी नौकरी, रोजगार के लिए विरोध करते हैं, और उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है, तो 'अपमान मंत्रालय' आपको तलब कर सकता है।

‘अपमान मंत्रालय’ बनाने की सलाह कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब कर्नाटक में चुनाव था, तो कह रहे थे कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया है। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान, बिहार आते हैं, तो कहते हैं कि विपक्ष के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का ज्यादा समय काम करने में लगना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए। विकास और उद्योग लगवाने में लगना चाहिए। इसलिए वे एक एक मंत्रालय बनवा लें, उसका नाम रखें ‘अपमान मंत्रालय’ फिर उन्हें अपने अपमान की लिस्ट खुद नहीं बनानी पड़ेगी, ;अपमान मंत्रालय' बनाएगा। जब कोई महिला, संविदाकर्मी, अध्यापक अपनी मांगें उठाएं, और इन्हें लगे कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय ऐसे लोगों को तलब कर लेगा, और कार्रवाई करेगा।

हमारे परिवार दी गईं गालियों का भी रिकॉर्ड रखे अपमान मंत्रालय- प्रियंका प्रियंका ने कहा कि मेरा एक और सुझाव है कि अब इन्होने (नरेंद्र मोदी) ने मेरे परिवार को जितनी गालियां दीं, जितना अपमान किया उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। आपको बता दें पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर छठ पूजा को 'ड्रामा' कहकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया था। जिसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया।