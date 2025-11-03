Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPriyanka Gandhi unique suggestion to PM Modi Create a Ministry of Insults to avoid wasting time
'अपमान मंत्रालय' बनाएं, ताकि समय बर्बाद न हो; पीएम मोदी को प्रियंका गांधी का अनोखा सुझाव

'अपमान मंत्रालय' बनाएं, ताकि समय बर्बाद न हो; पीएम मोदी को प्रियंका गांधी का अनोखा सुझाव

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोनबरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने तंज कसते हुए पीएम मोदी को 'अपमान मंत्रालय' बनाने का अनोखा सुझाव दे डाला है। प्रियंका ने कहा कि मोदी विपक्ष के नेताओं पर कभी कर्नाटक, कभी बंगाल और अब बिहार के अपमान का आरोप लगाते हैं। 

Mon, 3 Nov 2025 05:07 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सोनबरसा/सहरसा
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभाएं कर रही है। सोमवार को सहरसा के सोनबरसा में उन्होने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनोखा सुझाव भी दे डाला। उन्होने कहा कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे 'अपमान मंत्रालय' नाम दें, ताकि उनका समय बर्बाद न हो। लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि जब आप अपनी नौकरी, रोजगार के लिए विरोध करते हैं, और उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है, तो 'अपमान मंत्रालय' आपको तलब कर सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘अपमान मंत्रालय’ बनाने की सलाह

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब कर्नाटक में चुनाव था, तो कह रहे थे कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया है। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान, बिहार आते हैं, तो कहते हैं कि विपक्ष के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का ज्यादा समय काम करने में लगना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए। विकास और उद्योग लगवाने में लगना चाहिए। इसलिए वे एक एक मंत्रालय बनवा लें, उसका नाम रखें ‘अपमान मंत्रालय’ फिर उन्हें अपने अपमान की लिस्ट खुद नहीं बनानी पड़ेगी, ;अपमान मंत्रालय' बनाएगा। जब कोई महिला, संविदाकर्मी, अध्यापक अपनी मांगें उठाएं, और इन्हें लगे कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय ऐसे लोगों को तलब कर लेगा, और कार्रवाई करेगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे परिवार दी गईं गालियों का भी रिकॉर्ड रखे अपमान मंत्रालय- प्रियंका

प्रियंका ने कहा कि मेरा एक और सुझाव है कि अब इन्होने (नरेंद्र मोदी) ने मेरे परिवार को जितनी गालियां दीं, जितना अपमान किया उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। आपको बता दें पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर छठ पूजा को 'ड्रामा' कहकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया था। जिसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया।

महिलाओं को बीजेपी-जेडीयू ने ठगने का काम किया- प्रियंका

इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी और जेडीयू पर भी निशाना साधा, और कहा कि एनडीए सरकार ने सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया है। कभी महिलाओं के संघर्षों को नहीं समझा, अब चुनाव के समय पैसे देकर वोट खरीदना चाहते हैं। लेकिन बिहार उनकी इस नीयत को भांप चुका है- वोट की चोट से करारा जवाब देगा।

ये भी पढ़ें:CM नीतीश की भी कोई सुनवाई नहीं, सब दिल्ली से कंट्रोल; प्रियंका ने मोदी को घेरा
ये भी पढ़ें:नेता क्यों बने, रसोईया बन जाते; तेजस्वी के बाद राहुल गांधी पर तेजप्रताप भड़क गए
ये भी पढ़ें:लंगूर की तरह कूद गए, राहुल गांधी पर क्या बोल गए गिरिराज?