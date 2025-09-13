वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का दूसरा बिहार दौरा; तारीख तय, जगह का ऐलान बाकी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद दूसरी बार बिहार दौर पर आ रही हैं। वे 28 सितंबर को बिहार आएंगी। उस दिन दो सभा को संबोधित करेंगी। अभी जगह का चयन नहीं किया गया है। जिसमें महगठबंधन के नेता शामिल होंगे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही है। वे 28 सितंबर को बिहार आएंगी। उस दिन दो सभा को संबोधित करेंगी। अभी जगह का चयन नहीं किया गया है। प्रियंका की सभा में महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रियंका बीते 26 अगस्त को वे राहुल के साथ वोटर यात्रा में शामिल हुईं थीं। इस दौरान उन्होने मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला था।

प्रियंका ने कहा कि जिस पार्टी ने लोगों का विश्वास खो दिया है वह वोट चोरी के जरिए सत्ता में बनी रहना चाहती है। लाखों लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। गरीबों का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे।" यात्रा के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला किया।