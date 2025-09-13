Priyanka Gandhi second visit to Bihar after Voter Rights Yatra date fixed venue yet to be announced वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का दूसरा बिहार दौरा; तारीख तय, जगह का ऐलान बाकी, Bihar Hindi News - Hindustan
वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का दूसरा बिहार दौरा; तारीख तय, जगह का ऐलान बाकी

वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का दूसरा बिहार दौरा; तारीख तय, जगह का ऐलान बाकी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद दूसरी बार बिहार दौर पर आ रही हैं। वे 28 सितंबर को बिहार आएंगी। उस दिन दो सभा को संबोधित करेंगी। अभी जगह का चयन नहीं किया गया है। जिसमें महगठबंधन के नेता शामिल होंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 13 Sep 2025 10:36 PM
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही है। वे 28 सितंबर को बिहार आएंगी। उस दिन दो सभा को संबोधित करेंगी। अभी जगह का चयन नहीं किया गया है। प्रियंका की सभा में महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रियंका बीते 26 अगस्त को वे राहुल के साथ वोटर यात्रा में शामिल हुईं थीं। इस दौरान उन्होने मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला था।

प्रियंका ने कहा कि जिस पार्टी ने लोगों का विश्वास खो दिया है वह वोट चोरी के जरिए सत्ता में बनी रहना चाहती है। लाखों लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। गरीबों का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे।" यात्रा के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला किया।

इन सबके बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। जो 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। यात्रा जहानाबाद और वैशाली के अलावा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होकर गुजरेगी। पांच दिनों की इस यात्रा का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद करना है। इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और मतदाता अधिकार जैसे मुद्दों पर जनमत बनाने का प्रयास होगा।