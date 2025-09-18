पप्पू यादव को कितना बेचैन करेगी कांग्रेस? पूर्णिया में प्रियंका गांधी की रैली अभी तय नहीं, फैसला बाकी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ठहाके भरी बातचीत से महागठबंधन में खलबली मचा चुके सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। प्रियंका गांधी की रैली पूर्णिया में तय नहीं है और पार्टी मोतिहारी या खगड़िया को भी देख रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 15 सितंबर को ठहाके भरी बातचीत से महागठबंधन में खलबली मचा चुके पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कांग्रेस चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। दो दिन पहले खबर आई थी कि प्रियंका गांधी 26 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा करेंगी, लेकिन अब पार्टी ने कहा है कि प्रियंका की रैली की जगह तय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस समय मोतिहारी या खगड़िया के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इस पर अंतिम फैसला आज रात तक हो सकता है।