प्रियंका गांधी मुजफ्फरपुर में भरेंगी हुंकार, इन सीटों पर नजर; 1991 में राजीव गांधी की हुई थी बड़ी सभा

संक्षेप: Bihar Election: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। इसे लेकर बकायदा जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर से अनुरोध भेजा गया है। कांग्रेस जिलाघ्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के मुताबिक जल्द ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय होगा।

Priyanka Gandhi Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल चुनाव के जरिए पार्टी बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद उत्साह काफी बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बकायदा जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर से अनुरोध भेजा गया है। कांग्रेस जिलाघ्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के मुताबिक जल्द ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय होगा। साल 1991 में प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी ने चक्कर मैदान ऐतिहासिक चुनावी सभा को संबोधित किया था। तब वैशाली से उषा सिंह चुनाव लड़ रही थीं। 2010 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की नेहरु स्टेडियम में सभा हुई थी।

दरअसल, जिले की दो विस सीट मुजफ्फरपुर और सकरा पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इनमें मुजफ्फरपुर कांग्रेस की सीटिंग सीट है। यहां से विधायक विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार हैं। सकरा प्रत्याशी उमेश राम पिछले चुनाव में काफी कम मतों के अंतर से पराजित हुए थे। इस बीच पार्टी के बड़े नेताओं के निर्देशन में बूथ प्रबंधन को विशेष रणनीति बनाई गई है।

इसमें कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेवारी दी गई है। जिलास्तरीय विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को एक-एक पंचायत की जिम्मेवारी की गई है। इसके अलावा प्रखंड अध्यक्षों को पंचायत प्रभारी व पंचायत अध्यक्षों को बूथ स्तरीय जिम्मेवारी दी गई है।

नगर विस के लिए 40 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति