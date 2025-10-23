Hindustan Hindi News
प्रियंका गांधी मुजफ्फरपुर में भरेंगी हुंकार, इन सीटों पर नजर; 1991 में राजीव गांधी की हुई थी बड़ी सभा

संक्षेप: Bihar Election: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। इसे लेकर बकायदा जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर से अनुरोध भेजा गया है। कांग्रेस जिलाघ्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के मुताबिक जल्द ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय होगा।

Thu, 23 Oct 2025 10:47 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता
Priyanka Gandhi Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल चुनाव के जरिए पार्टी बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद उत्साह काफी बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बकायदा जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर से अनुरोध भेजा गया है। कांग्रेस जिलाघ्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के मुताबिक जल्द ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय होगा। साल 1991 में प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी ने चक्कर मैदान ऐतिहासिक चुनावी सभा को संबोधित किया था। तब वैशाली से उषा सिंह चुनाव लड़ रही थीं। 2010 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की नेहरु स्टेडियम में सभा हुई थी।

दरअसल, जिले की दो विस सीट मुजफ्फरपुर और सकरा पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इनमें मुजफ्फरपुर कांग्रेस की सीटिंग सीट है। यहां से विधायक विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार हैं। सकरा प्रत्याशी उमेश राम पिछले चुनाव में काफी कम मतों के अंतर से पराजित हुए थे। इस बीच पार्टी के बड़े नेताओं के निर्देशन में बूथ प्रबंधन को विशेष रणनीति बनाई गई है।

इसमें कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेवारी दी गई है। जिलास्तरीय विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को एक-एक पंचायत की जिम्मेवारी की गई है। इसके अलावा प्रखंड अध्यक्षों को पंचायत प्रभारी व पंचायत अध्यक्षों को बूथ स्तरीय जिम्मेवारी दी गई है।

नगर विस के लिए 40 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति

नगर विधान सभा के लिए 40 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति गठित कर दी गई है। समिति के अध्यक्ष की कमान जिलाध्यक्ष अरविंद मुकुल संभालेंगे। 39 सदस्यों में डॉ. गौरव वर्मा, हबीबुर रहमान (जिन्ना), केदार सिंह पटेल, अरुण कुमार व अन्य नाम शामिल हैं। इसके अलावा सकरा सीट के लिए अरविंद मुकुल की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति में राम सागर प्रसाद, अलख निरंजन शर्मा व अन्य नाम हैं।

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
