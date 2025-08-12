'124 नॉट आउट', बिहार की मिंता देवी के फोटो वाला टीशर्ट पहन संसद क्यों पहुंचीं प्रियंका गांधी?

प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद मंगलवार को बिहार की मिंता देवी के नाम-फोटो वाला टीशर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया।

बिहार में जारी चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के खिलाफ संसद में विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को भी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस सांसद एक महिला का फोटो और नाम वाला टीशर्ट पहनकर पहुंचे और एसआईआर का विरोध किया। सभी के टीशर्ट के पीछे की तरफ ‘124 नॉट आउट’ लिखा हुआ था। इसके बाद यह टीशर्ट देश भर के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्रियंका गांधी के टीशर्ट में जिस महिला का फोटो है उनका नाम मिंता देवी है। वह बिहार के सीवान जिले की रहने वाली हैं। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में वह मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। मिंता देवी की उम्र 35 साल है। मगर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल दिखाई है। कांग्रेस ने इस खामी को मुद्दा बनाते हुए एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं।

राहुल गांधी बोले- अभी पिक्चर बाकी है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित खामियों के ऐसे और भी मामले सामने लाने के संकेत दिए हैं। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में मिंता देवी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में सुना है। ऐसे असीमित मामले हैं। अभी पिक्चर बाकी है। उन्होंने कहा कि 'वन मेन, वन वोट' (एक व्यक्ति एक वोट) संविधान की नींव है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इस व्यवस्था को लागू करे।