प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार में, पीएम मोदी के बाद पप्पू यादव के पूर्णिया में कांग्रेस की जनसभा

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी एक बार फिर 26 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रही है। इस दौरान वे पूर्णिया में जनसभा करेंगी। जिसकी तैयारी बिहार कांग्रेस ने तेज कर दी है। इससे पहले प्रियंका राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुईं थीं।

एसआईआर (गहन मतदाता पुनरीक्षण) के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद दूसरी बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही हैं। करीब एक महीने के भीतर उनका बिहार का दूसरा दौरा होगा। 26 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। जहां बीते 15 सिंतबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा की थी। बिहार को 40 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। इस दौरान उन्होने पूर्णिया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अब पीएम मोदी के दौरे के महज दो हफ्ते के भीतर उसी पूर्णिया में प्रियंका गांधी जनसभा करेंगी। जिसकी तैयारी बिहार प्रदेश कांग्रेस ने शुरू कर दी है।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के गढ़ में प्रियंका की रैली है। इस जनसभा की तैयारी में वो भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें 15 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया दौरे पर आए थे, तब पप्पू यादव ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था। इस बीच उनकी और प्रधानमंत्री की कुछ सेकेंड की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।