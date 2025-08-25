Priyanka Gandhi entry in Rahul Voter Rights Yatra tomorrow will accompany him from Supaul to Muzaffarpur राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री कल, सुपौल से मुजफ्फरपुर तक साथ रहेंगी, Bihar Hindi News - Hindustan
राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री कल, सुपौल से मुजफ्फरपुर तक साथ रहेंगी

बिहार में जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। दो दिन तक वो यात्रा से जुड़ी रहेंगी। सुपौल से मुजफ्फरपुर तक यात्रा में शामिल होंगी। 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म होगी।

sandeep हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, सुपौलMon, 25 Aug 2025 09:23 PM
वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सुपौल में रहेंगे। सुपौल में उनकी यात्रा करीब चार किलोमीटर तक होगी। जबकि इस यात्रा की शुरुआत सुबह आठ बजे शहर के हुसैन चौक से प्रस्तावित है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में शामिल रहेंगे। बता दें कि सत्ता पक्ष व चुनाव आयोग पर मतदाताओं के 'वोट चोरी' की बात कह राहुल गांधी बीते 17 अगस्त से बिहार के अलग-अलग जिलों में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कर लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी तक इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव दूसरे जिलों में जा रहे थे, लेकिन पहली बार सुपौल से प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं।

इसको लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों की ओर से यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर, पूरे शहर में महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों ने पोस्टर-बैनर से पाट रखा है। शहर की हृदयस्थली और मुख्य चौराहा लोहियानगर चौक फिलहाल बैनर-पोस्टर से पट चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित आईटीआई कॉलेज में बने हेलीपैड पर सुबह नौ बजे पहुंचेंगे।

इसके बाद वहां से सड़क मार्ग से हुसैन चौक पहुंचेंगे। हुसैन चौक पर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव थाना चौक, महावीर चौक, लोहियानगर चौक, गौरवगढ़ होते हुए डिग्री कॉलेज तक होगा। डिग्री कॉलेज में यात्रा का समापन हो जाएगा। वहां से राहुल का काफिला मधुबनी जिले के फुलपरास की ओर निकल जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुपौल आगमन को लेकर पूरा जिला प्रशासन अलर्ड मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीते करीब एक हफ्ते से शहर में वरीय अधिकारियों की एक्सरसाइज चल रही थी। । यात्रा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मियों की तैनाती भी की गई है।