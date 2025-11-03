Hindustan Hindi News
चुनाव से पहले महिलाओं को 10000 देना सियासी घूस; प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार को घेरा

चुनाव से पहले महिलाओं को 10000 देना सियासी घूस; प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार को घेरा

संक्षेप: लखीसराय में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 साल तक तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव के ठीक एक सप्ताह पहले जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देना एक राजनीतिक घूस है।

Mon, 3 Nov 2025 11:49 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखीसराय/सहरसा, हिन्दुस्तान टीम
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को लखीसराय और सहरसा में जनसभाएं कीं और सत्ता पक्ष पर हमलावर रहीं। लखीसराय के नया बाजार स्थित केआरके मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल तक तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव के ठीक एक सप्ताह पहले जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देना एक राजनीतिक घूस है। बावजूद इसके इस भ्रष्टाचार पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। प्रियंका ने सभा में उपस्थित महिलाओं से कहा कि आप लोग ये पैसे रख लें, लेकिन वोट सोच-समझकर दें।

प्रियंका गांधी ने सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के सर हरिवल्लभ उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि देश जिस राज्य में कांग्रेस व महागठबंधन की सरकार है, वहां की जनता खुशहाल है। बिहार में भी चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए राज्य की आधी आबादी देश के अन्य राज्यों में पलायन कर रही है। आपको बिहारी होने का गर्व होना चाहिए। देश के विकास व उसे आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पर इस सरकार में आपका सम्मान नहीं हो रहा है।

वर्तमान सरकार अदानी और अंबानी का हजारों करोड़ का ऋण माफ कर देती है, जबकि गरीबों का लोन माफ नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, पीएम मोदी तो आपके सीएम नीतीश कुमार तक की नहीं सुनते। बिहार में बीजेपी एकतरफा सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, हम लोगों और आपको इस सरकार के विरुद्ध वैसा ही संघर्ष करना पड़ रहा है।