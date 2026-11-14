तेज प्रताप यादव से मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस प्रियंका चाहर, राइज एंड फॉल सीजन-2 में हुई दोस्ती
बिहार पहुंचीं प्रियंका चाहर ने शनिवार को जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। प्रियंका, तेज प्रताप के आवास पहुंचीं। दोनों की मुलाकात राइज एंड फॉल सीजन-2 में हुई थी और उसी शो में अच्छे संबंध भी बन गए।
बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष से टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने मुलाकात की है। प्रियंका शनिवार को पटना स्थित तेज प्रताप के आवास पर पहुंचीं और उनसे मुलाकात की। रियलिटी शो राइज एंड फॉल के सीजन-2 में दोनों की दोस्ती हुई थी। इस शो में प्रियंका चौधरी रनर-अप (उपविजेता) रहीं थीं, जबकि तेज प्रताप बीच में ही शो से निकल गए थे।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रियंका चाहर से मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने कहा कि प्रियंका पटना में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने खुद फोन कर मिलने की इच्छा जताई।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रियंका का अपनापन और स्नेह देखकर बहुत खुशी हुई। अपने आवास पर उनसे आत्मीय और शिष्टाचार मुलाकात हुई। वह खुद मेरे आवास पर आईं, जहां बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई।
राइज एंड फॉल में प्रियंका से आत्मीय संबंध बना- तेज प्रताप
तेज प्रताप ने कहा कि प्रियंका चाहर के साथ उन्हें राइज एंड फॉल में काम करने और समय बिताने का मौका मिला। उस दौरान हम लोगों के बीच एक अच्छा परिचय और आत्मीय संबंध बना था। जब वह पटना आईं तो फोन कर मिलने की इच्छा जताई। तेज प्रताप के आग्रह पर उनके आवास पर पहुंचीं। जेजेडी चीफ ने कहा कि इस दौरान शो से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हुईं और विभिन्न विषयों पर अच्छी बातचीत भी हुई।
तेज प्रताप यादव ने कहा, “मुझे बहुत खुशी होती है जब कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हमारे साथी बिहार की धरती पर आते हैं और हमारी संस्कृति, परंपरा एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा से जुड़ते हैं। बिहार की धरती अतिथि सत्कार, प्रेम, सम्मान और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। प्रियंका चाहर चौधरी का बिहार की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और फिल्म एवं मनोरंजन जगत में निरंतर सफलता की कामना करता हूं।”
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।