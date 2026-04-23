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निजी और सरकारी डेटा के धंधे का भंडाफोड़, बिहार- यूपी के 4 गिरफ्तार; बांग्लादेशी एजेंसी से सौदा

Apr 23, 2026 09:43 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
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एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को गरहां ओपी के कफेन चौधरी गांव में छापा मारा गया। सूचना थी कि वहां का ऋषभ कुमार अनधिकृत रूप से एपीआई लिंक बना लोगों की निजी जानकारी विदेशी एजेंसियों से बेच रहा है।

निजी और सरकारी डेटा के धंधे का भंडाफोड़, बिहार- यूपी के 4 गिरफ्तार; बांग्लादेशी एजेंसी से सौदा

भारतीय नागरिकों के आधार, पैनकार्ड, लाइसेंस, वाहन निबंधन आदि से उड़ाई गई खुफिया व सरकारी जानकारी विदेशी एजेंसियों को बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरोह से जुड़े चार शातिरों को अहियापुर और गरहां इलाके से गिरफ्तार किया है। इनमें दो मुजफ्फरपुर, एक दरभंगा और एक यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है।

शातिरों के पास से सात मोबाइल और एक आईपैड जब्त किया गया है। गिरोह एक बांग्लादेशी एजेंसी को डेटा बेचने का सौदा कर रहा था। इसकी भनक देश की खुफिया एजेंसी को हुई। एजेंसी की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को गरहां ओपी के काफेन चौधरी गांव में छापा मारा गया। सूचना थी कि वहां का ऋषभ कुमार अनधिकृत रूप से एपीआई लिंक बना लोगों की निजी जानकारी विदेशी एजेंसियों से बेच रहा है।

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जांच की कमान एसएसपी के हाथ

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर मंगलवार को गरहां ओपी के काफेन चौधरी गांव में छापेमारी की गई। सूचना मिली थी कि कफेन चौधरी के रहने वाले ऋषभ कुमार अनधिकृत रूप से एपीआई लिंक बनाकर आम लोगों की निजी जानकारी को विदेशों के सक्रिय गिरोहों व एजेंसियों से बेच रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें बिहार एसटीएफ, जिला आसूचना इकाई व साइबर थाने की तकनीकी टीम को शामिल किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काफेन चौधरी गांव से ऋषभ कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके सहयोगी यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर निवासी दीपक चौधरी उर्फ आशु कुमार, दरभंगा के जाले से सुधांशु कुमार और अहियापुर से साहिल कुमार को एक-एक मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया।

मोडस ऑपरेंडी

- लोगों के मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड व लाइसेंस से जुटाते थे गुप्त जानकारी

- टेलीग्राम बॉट और ओएसआईएनटी टूल्स के माध्यम से भेजते थे विदेश में डेटा

फर्जी सिम और टेलीग्राम आईडी से जुटाते थे डेटा

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित फर्जी सिम कार्ड और टेलीग्राम आईडी का इस्तेमाल कर आम लोगों की निजी जानकारी जुटाते थे। वे लोगों के मोबाइल नंबर विवरणी, आधार, पैनकार्ड, वाहन संबंधी जानकारी आदि को डार्क वेब व अन्य स्रोतों से अवैध रूप से जुटाते थे। फिर टेलीग्राम बॉट और एपीआई व ओएसआईएनटी(ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस) टूल्स के माध्यम से विदेशी साइबर शातिरों को बेचते थे।

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मोबाइल व आईपैड में मिले कई संदिग्ध ग्रुप

एसएसपी ने बताया कि ऋषभ कुमार के पास से चार मोबाइल फोन व एक आईपैड बरामद किया गया है। इसमें टेलीग्राम एप के माध्यम से कई संदिग्ध ग्रुप व चैनल संचालित पाए गए। जांच में विभिन्न प्रकार के डेटा मोबाइल, आधार, वाहन निबंधन, आईएमईआई, पैन आदि सरकारी जानकारियां व ब्योरे का अवैध उपयोग पाया गया। गिरफ्तार ऋषभ कुमार के बैंक खातों में करीब चार लाख रुपये फ्रिज कराए गए हैं। चारों के मोबाइल फोन में विदेशी व्यक्तियों व गिरोहों के साथ टेलीग्राम एप के माध्यम से आम लोगों के डेटा के अवैध विक्रय से संबंधित बातचीत की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

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मुजफ्फरपुर, एक दरभंगा और एक यूपी का शातिर दबोचा गया

एसएसपी ने बताया कि गरहां के काफेन चौधरी गांव के ऋषभ चौधरी के बारे में जब सूचना मिली की वह अनधिकृत रूप से लोगों की जानकारी जुटा रहा है तो साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इसमें बिहार एसटीएफ, जिला आसूचना इकाई व साइबर थाने की तकनीकी टीम शामिल थी। ऋषभ को गिरफ्तार किया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके सहयोगी यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर निवासी दीपक चौधरी उर्फ आशु कुमार, दरभंगा के जाले के सुधांशु कुमार और अहियापुर से साहिल कुमार को एक-एक मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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