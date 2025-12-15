प्रीतम कुमार होंगे तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी, बिप्रसे के 3 अधिकारियों को नई तैनाती

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी प्रीतम कुमार बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के आप्त सचिव (सरकारी) बनेंगे। फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे प्रीतम कुमार की सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंप दी गई है। सोमवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई। नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के आप्त सचिव (सरकारी) पद पर तैनाती के लिए संसदीय कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।