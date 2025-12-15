Hindi NewsBihar NewsPritam Kumar will be Tejashwi personal secretary three Bihar Administrative Service officers have been given new posting
प्रीतम कुमार होंगे तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी, बिप्रसे के 3 अधिकारियों को नई तैनाती
संक्षेप:
बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन पदाधिकारियों को नई तैनाती मिली है। प्रीतम कुमार बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के आप्त सचिव (सरकारी) बनेंगे। वहीं एश्वर्य कश्यप को खान एवं भू-तत्व विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है।
Dec 15, 2025 10:44 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी प्रीतम कुमार बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के आप्त सचिव (सरकारी) बनेंगे। फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे प्रीतम कुमार की सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंप दी गई है। सोमवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई। नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के आप्त सचिव (सरकारी) पद पर तैनाती के लिए संसदीय कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुंगेर के जिला पंचायतीराज पदाधिकारी एश्वर्य कश्यप को खान एवं भू-तत्व विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी एवं गया जी के टेकारी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विश्वजीत कुमार को खान एवं भू - तत्व विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
लेखक के बारे मेंsandeep
