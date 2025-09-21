prisoner who surrender in sarab case committed suicide in kako jail jahanabad बिहार में शराब के केस में जिसने किया सरेंडर उसने जेल में लगा ली फांसी, मची खलबली, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में शराब के केस में जिसने किया सरेंडर उसने जेल में लगा ली फांसी, मची खलबली

जानकारी दी गयी है कि मृत बंदी का जीभ बाहर निकला हुआ था। मुंह से लार निकल रहा था और गर्दन एक ओर झुकी हुई थी। गले में गमछी से फंदा लगाकर लटकने से मृत्यु होना बताया गया है। इस सिलसिले में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज प्रतिनिधि, जहानाबादSun, 21 Sep 2025 06:42 PM
बिहार में एक कैदी ने जेल में आत्महत्या कर ली। जहानाबाद जिले के काको मंडल कारा में एक विचाराधीन बंदी ने शुक्रवार की रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत बंदी उज्जवल कुमार (26 वर्ष) कल्पा थाना क्षेत्र के गुआपाकड गांव के निवासी अखिलेश यादव के पुत्र थे। दो दिनों पूर्व उन्होंने शराब के मामले में जहानाबाद उत्पाद कोर्ट - 2 में आत्मसमर्पण किया था, जिन्हें न्यायालय से मंडल कारा काको में रिमांड किया गया था। घटना शुक्रवार की रात करीब 12 बजे की बताई जाती है। बताया गया कि ऊक्त घटना से कुछ देर के लिए जेल में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पाकर गुआपाकड गांव स्थित उनके परिजन एवं कई ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया।

इस संबंध में जहानाबाद के एसपी विनीत कुमार ने कुछ भी बताने से परहेज किया। उनका कहना था कि इसकी विशेष जानकारी कारा प्रशासन के द्वारा मिल सकती है, क्योंकि पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। शनिवार की शाम काराधीक्षक अजीत कुमार ने उक्त बंदी के द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को पीएमसीएच भेजा गया। वहां फोरेंसिक एक्सपर्ट तीन डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की गई।

खबर के अनुसार कल्पा थाने में दर्ज कांड संख्या 627/ 20 में ऊक्त बंदी ने 18 सितंबर को जहानाबाद उत्पाद कोर्ट- 2 में आत्मसमर्पण किया था और उसी दिन शाम करीब सात बजे उन्हें काको जेल में भेजा गया था। एक दिन बाद 19 सितंबर की रात तकरीबन 12 बजे उन्होंने जेल के एक बाथरूम में गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी दी गयी है कि मृत बंदी का जीभ बाहर निकला हुआ था। मुंह से लार निकल रहा था और गर्दन एक ओर झुकी हुई थी। गले में गमछी से फंदा लगाकर लटकने से मृत्यु होना बताया गया है। इस सिलसिले में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

