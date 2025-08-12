prisoner who came to Sasaram for hearing escaped with handcuffs next day police caught him from his house सासाराम में पेशी पर आया कैदी हथकड़ी समेत फरार, अगले दिन घर से पुलिस ने पकड़ा, Bihar Hindi News - Hindustan
prisoner who came to Sasaram for hearing escaped with handcuffs next day police caught him from his house

सासाराम में पेशी पर आया कैदी हथकड़ी समेत फरार, अगले दिन घर से पुलिस ने पकड़ा

सासाराम में कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी समेत फरार हुए कैदी को पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात ये कि कैदी अपने घर में भी छिपा था। जहां से पुलिस ने उसे दबोचा है। बीते 3 महीनों में चार बंदी पुलिस अभिरक्षा से भाग चुके हैं। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासारामTue, 12 Aug 2025 05:39 PM
सासाराम नगर थाना क्षेत्र के सिविल कोर्ट में सोमवार की शाम पेशी के लिए लाया गया बंदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। हालांकि 12 घंटे बाद पुलिस ने बंदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लेकिन, डेहरी मुफस्सिल थाने की पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। सोमवार की शाम उत्पाद अधिनियम में डेहरी मुफस्सिल थाने की पुलिस हथकड़ी लगाकर सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लायी थी। पेशी के पहले ही सिविल कोर्ट के समीप से पुलिस अभिरक्षा में हथकड़ी लेकर बंदी फरार हो गया। जब बंदी फरार हुआ तो, पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। देखते ही देखते कोर्ट के समीप आम लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे।

जिसके बाद सासाराम शहर की तमाम जगहों पर बंदी को गिरफ्तारी के लिए तलाशी शुरू की गई। लेकिन उसका पता नहीं चल सका। दूसरे दिन यानी मंगलवार की सुबह डेहरी थाना क्षेत्र के बनकोढ़ गांव स्थित अपने घर में आरोपित निलेश कुमार छिपा हुआ था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सवाल उठ रहा है कि जब पुलिस वही था तो बंदी कैसे फरार हो गया। पुलिस अभिरक्षा से बंदी का फरार होना, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक होने की बात कही जा रही है।

नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा से बंदी फरार हुआ है। इस कारण थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है। गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय में पेशी के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें पिछले तीन माह में करीब चार बंदी कोर्ट के समीप से फरार हुए हैं। यह पांचवा बंदी है।