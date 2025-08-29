पटना के स्कूल में छात्रा की मौत मामले में प्रिंसिपल सस्पेंड, शौचालय में झुलसी हालत में मिली थी

पटना के कन्या मध्य विद्यालय के शौचालय में आग से झुलसकर 12 वर्षीय पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल प्रेम लता कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

पटना के चितकोहरा स्थित अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय के शौचालय में आग से झुलसकर 12 वर्षीय पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर डीईओ पटना साकेत रंजन ने कन्या मध्य विद्यालय अमलटोला की प्रधानाध्यापक प्रेम लता कुमारी को बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधान के तहत निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए आरोप पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। निलंबित प्रधानाध्यापक प्रेमलता कुमारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फुलवारी शरीफ के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

इस मामले में सचिवालय डीएसपी-1 डॉक्टर अनु कुमारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी गई है। टीम में गर्दनीबाग थानेदार शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के वक्त शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में किसी तरह दरवाजे की कुंडी खोलकर छात्रा को बाहर निकाला गया था। पुलिस परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने घटना के संबंध में स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं के अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की। वहीं, गुरुवार की दोपहर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची थी। लेकिन स्कूल बंद होने के कारण अधिकारी बैरंग वापस लौट गए।

छात्रा के परिजन और लोग 10 लाख रुपये मुआवजा, आरोपित की गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कर प्रशासनिक निगरानी में चलाने और स्कूल के समय बाहर जमावड़ा नहीं लगाने की भी मांग रखी। आपको बता दें गुरूवार को इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था।