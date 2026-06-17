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प्रिंस यादव की हत्या की अभी पुष्टि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नेपाल पुलिस कन्फ्यूज, अब विसरा जांच होगी

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, अमरेंद्र कुमार, फारबिसगंज (अररिया)
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ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े प्रिंस यादव की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नेपाल पुलिस कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। अब विसरा जांच का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक हत्या या आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं की है। 

प्रिंस यादव की हत्या की अभी पुष्टि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नेपाल पुलिस कन्फ्यूज, अब विसरा जांच होगी

पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी नेपाल पुलिस यह नहीं पता कर पाई है कि प्रिंस की हत्या हुई थी या नहीं। मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। नेपाल पुलिस अब विशेषज्ञों की राय ले रही है। साथ ही विसरा जांच भी कराई जा रही है। रौशन आनंद और खान सर के कोचिंग के बीच हुए विवाद में प्रिंस यादव भी आरोपी थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल के विराटनगर चले गए थे, जहां संदिग्ध परिस्थिति में पिछले सप्ताह उनकी मौत हो गई।

नेपाल की मोरंग पुलिस के अनुसार बीते शनिवार रात होटल में तबीयत बिगड़ने के बाद प्रिंस यादव को मृत घोषित किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार को प्राप्त हुई, लेकिन उसमें हत्या अथवा अन्य किसी आपराधिक कारण की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी वजह से पुलिस ने विसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार शुरू कर दिया है।

मोरंग पुलिस के प्रवक्ता एवं डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से रिपोर्ट का पुनर्मूल्यांकन कराया जा रहा है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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सहरसा के चार लोग होटल में प्रिंस के साथ थे

घटना के समय मृतक के साथ होटल में ठहरे चार भारतीय नागरिकों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में रखा है। इनमें बिहार के सहरसा निवासी 25 वर्षीय अंकित कुमार यादव, 27 वर्षीय रोशन यादव, 21 वर्षीय लाटू यादव तथा 30 वर्षीय जयराम यादव शामिल हैं। पूछताछ के लिए एक नेपाली नागरिक को भी पुलिस ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाकर पुलिस मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है।

नेपाल-भारत सीमा से जुड़े इस संवेदनशील मामले को देखते हुए मोरंग पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है और विसरा जांच रिपोर्ट तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। बता दें कि प्रिंस के भाई रौशन सर ने खान सर पर हत्या का आरोप लगाया था।

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होटल के कमरे से मिली थी दवाइयां

प्रिंस यादव अपने दोस्तों के साथ विराटनगर के जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस कमरे से पुलिस को कई दवाइयां मिली हैं। इनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या प्रिंस को पहले से कोई बीमारी थी, इन दवाओं का सेवन वह किसलिए कह रहे थे? दोस्तों ने भी पुलिस को बताया कि प्रिंस की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी।

(अररिया के फारबिसगंज से अमरेंद्र कुमार की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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