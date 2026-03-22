Bihar Diwas 2026: सुशासन और बदलाव का जिक्र, बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने नीतीश को लिखा खत; क्या बोले CM

Bihar Diwas 2026: पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। भारतीय विरासत को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने वाला हमारा यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए अध्याय गढ़ने में जुटा है।

बिहार दिवस (Bihar Diwas 2026) हर जगह बिहार दिवस की धूम है। एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बिहारवासियों को बिहार दिवस की बधाई दी है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं बिहार के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीन पन्ने का एक खत भी लिखा है। अपने तीन पन्ने के पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार दिवस, बिहार के समृद्ध इतिहास, बिहार के समार्थ्य और बिहार की परंपराओं का उत्सव मनाने का दिन है। ये भारत की सशक्त पहचान में बिहार के अमूल्य योगदान को याद करने का अ‌वसर है।

इसी के साथ पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा भी की है। पीएम ने अपने खत में यह भी कहा है कि आपके नेतृत्व में बिहार एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना है। सुशासन के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ने राज्य में विश्वास, स्थिरता और प्रगति की एक नई धारा शुरू की है।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। भारतीय विरासत को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने वाला हमारा यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए अध्याय गढ़ने में जुटा है। मुझे विश्वास है कि विकसित बिहार के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यहां के कर्मठ एवं ऊर्जावान लोगों का समर्पण और सामर्थ्य बहुत काम आएगा।'

इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पीएम मोदी द्वारा लिखे गए खत को शेयर करते हुए लिखा, 'मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के प्रति स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त बिहारवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की है।

​हम राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से बिहार के कर्मठ एवं प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से राज्य और देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।'

बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई

इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रविवार को बिहार स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दी और कहा कि वे अपनी प्रतिभा तथा कड़ी मेहनत से बिहार और पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''देश-विदेश में रहने वाले बिहार के सभी लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के प्रथम गणराज्य की भूमि होने के साथ-साथ, गौरवशाली साम्राज्यों और महान सांस्कृतिक-आध्यात्मिक धाराओं को जन्म देने वाली इस धरती ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देकर, भारत-भूमि को सदैव समृद्ध किया है।''

उन्होंने कहा, ''मुझे विश्वास है कि राज्य के निवासी अपनी असीम प्रतिभा और परिश्रम से, बिहार और पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं राज्य के, तथा सभी निवासियों के, स्वर्णिम भविष्य की मंगलकामना करती हूं।''

मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने दी बधाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के तरक्की की कामना की है।मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा "लोकतंत्र की पावन धरती बिहार, ज्ञान- परंपरा और सभ्यता का प्रतीक है। इसी भूमि से महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध देशवासियों की आवाज़ को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा "बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कामना है कि आप सभी राष्ट्र की प्रगति और विकास में निरंतर अपना अमूल्य योगदान देते रहें।"

राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा "बिहार भारत का ज्ञान-पुंज और हमारा गौरव है -जिसने अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। बिहार दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।"

बिहार दिवस पर योगी आदित्यनाथ क्या बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए राज्य द्वारा विकास के नए प्रतिमान गढ़ने की कामना की। बिहार को 1912 में तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग करके 22 मार्च को राज्य बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''लोक आस्था एवं सांस्कृतिक वैभव से समृद्ध क्रांति धरा बिहार राज्य के स्थापना दिवस की समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।''