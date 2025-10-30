Bihar Election: बिहार के मुजफ्फरपुर और सीवान में आज गरजेंगे पीएम मोदी, चुनाव से पहले ताबड़तोड़ प्रचार

संक्षेप: Bihar Election: 2025 विधानसभा चुनाव में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी और चौथी सभाएं होंगी। इसके पहले 24 अक्टूबर को उनकी सभाएं समस्तीपुर और बेगूसराय में हुई थीं।

Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को बिहार में दो सभाएं होंगी। पहली सभा मुजफ्फरपुर और दूसरी छपरा में होगी। 2025 विधानसभा चुनाव में यह प्रधानमंत्री की तीसरी और चौथी सभाएं होंगी। इसके पहले 24 अक्टूबर को उनकी सभाएं समस्तीपुर और बेगूसराय में हुई थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सभाओं में आस-पास के जिलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंध के प्रत्याशियों के पक्ष में वह जनता का समर्थन मांगेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतागण भी मौजूद रहेंगे। दोनों सभाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके बाद दो नवंबर को प्रधानमंत्री फिर बिहार आएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दिन पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो भी होगा।

छपरा में हवाई अड्डा सभा में पीएम का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हवाई अड्डा में सभा करेंगे। मंच पर पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद भी रहेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बुधवार को भाजपा नेताओं की बैठक भी हुई। यह भी निर्णय लिया गया कि सारण में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा।

बीजेपी नेताओं ने बताया कि रैली में हजारों की संख्या में लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण प्रमंडल की चौबीस सीटों के एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। सभा का 100 से अधिक स्थानों पर लाइव डिजिटल प्रसारण भी होगा। अधिक से अधिक लोगों को पीएम का संबोधन सुनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।