prime minister narendra modi inaugrate purnia airport in September said bihar deputy cm samrat Choudhary खत्म हुआ इंतजार! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा का करेंगे शुभारंभ, बोले डिप्टी सीएम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsprime minister narendra modi inaugrate purnia airport in September said bihar deputy cm samrat Choudhary

खत्म हुआ इंतजार! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा का करेंगे शुभारंभ, बोले डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी सितंबर के महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। सम्राट चौधरी ने भाजयुमो द्वारा ज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पूर्णियाTue, 26 Aug 2025 01:48 PM
share Share
Follow Us on
खत्म हुआ इंतजार! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा का करेंगे शुभारंभ, बोले डिप्टी सीएम

आखिरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी सितंबर के महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। सम्राट चौधरी ने भाजयुमो द्वारा ज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी है।

इस बात की चर्चा पहले से थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को राज्य के चौथा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। पटना, दरभंगा, गया के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से सितंबर माह में हर हाल में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। सितंबर माह के शुरूआत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (डीजीसीए) से एप्रूवल भी मिल जाने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:बिहार के साइबर ठगों को पाकिस्तान से ठगी की ट्रेनिंग, यूपी के युवा भी जुड़े

पूर्णिया हवाई अड्डा से 13 वर्षों के बाद वाणिज्यिक उड़ान शुरू होगी। 2012 में थोड़े समय के लिए वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू किया गया था, लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कम मांग के कारण यह अल्पकालिक था।

पूर्णिया एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य 30 अगस्त तक होगा पूरा

आपको बता दें कि इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य 30 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत के द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जिला पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम पूर्णिया एयरपोर्ट को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया था कि सड़क निर्माण का लगभग कार्य पूर्ण हो गया है।

कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग के द्वारा बताया गया था कि सड़क का शेष कार्य भी 25 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में पूर्णिया एयरपोर्ट की चहारदीवारी कार्य का भी निरीक्षण किया गया था। यहां निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चहारदीवारी निर्माण की प्रगति संतोषप्रद है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 अगस्त से पूर्व चहारदीवारी निर्माण एके साथ रंग रोगन का कार्य अचूक रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था।

पूर्णिया एयरपोर्ट पर 2800 मीटर का रनवे

पूर्णिया एयरपोर्ट पर 4000 स्क्वायर मीटर में अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। टर्मिनल भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। इसके निर्माण पर 46 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह लगभग बनकर तैयार है। चहारदीवारी का निर्माण भी लगभग पूर्ण है। पूर्णिया हवाई अड्डे पर 2800 मीटर का रनवे है।

ये भी पढ़ें:LIVE: वोटर अधिकार यात्रा में गाड़ी पर दिखे राहुल,BJP बोली- INDI का टायर पंचर है