prime minister narendra modi flag off three amrit bharat and one vande bharat train on 15th september बिहार को तीन अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस, 15 सितंबर को पीएम मोदी चार ट्रेनों की देंगे सौगात
बिहार को तीन अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस, 15 सितंबर को पीएम मोदी चार ट्रेनों की देंगे सौगात

वंदे भारत का जोगबनी और दानापुर के बीच परिचालन से कोसी, मिथिलांचल के तिरहुत के लोगों को फायदा होगा। इससे नेपाल तक व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। नेपाल आना-जाना और भी आसान होगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से जोगबनी के लिए सिर्फ एक इंटरसिटी चलती है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरMon, 8 Sep 2025 07:04 AM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से चार ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ कर सकते हैं। इसमें जोगबनी-दानापुर वंदे भारत, मुजफ्फरपुर-हैदराबाद अमृत भारत, सहरसा-अमृतसर अमृत भारत और जोगबनी से इरोड अमृत भारत शामिल है। इसमें वंदे भारत और दो अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर होकर गुजरेगी। इसके अलावा जोगबनी से इरोड (तमिलनाडु) के बीच भी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। मालूम हो कि उत्तर बिहार में पहले से पांच अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है।

वंदे भारत का जोगबनी और दानापुर के बीच परिचालन से कोसी, मिथिलांचल के तिरहुत के लोगों को फायदा होगा। इससे नेपाल तक व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। नेपाल आना-जाना और भी आसान होगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से जोगबनी के लिए सिर्फ एक इंटरसिटी चलती है।

मुजफ्फरपुर को मिलेगी पहली अमृत भारत :

मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस पहली सीधी ट्रेन सेवा होगी। अब तक हैदराबाद के लिए मुजफ्फरपुर से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं थी। इस ट्रेन से औसतन तीन से पांच हजार लोगों को फायदा होगा। यह मुजफ्फरपुर की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी।

वहीं, सहरसा-अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन शुरू होगा। सहरसा से यह दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस होगी।। इससे पहले सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर होकर हाजीपुर के रास्ते लोकमान्य टर्मिनल के बीच चलती है।