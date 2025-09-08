बिहार को तीन अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस, 15 सितंबर को पीएम मोदी चार ट्रेनों की देंगे सौगात

वंदे भारत का जोगबनी और दानापुर के बीच परिचालन से कोसी, मिथिलांचल के तिरहुत के लोगों को फायदा होगा। इससे नेपाल तक व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। नेपाल आना-जाना और भी आसान होगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से जोगबनी के लिए सिर्फ एक इंटरसिटी चलती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से चार ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ कर सकते हैं। इसमें जोगबनी-दानापुर वंदे भारत, मुजफ्फरपुर-हैदराबाद अमृत भारत, सहरसा-अमृतसर अमृत भारत और जोगबनी से इरोड अमृत भारत शामिल है। इसमें वंदे भारत और दो अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर होकर गुजरेगी। इसके अलावा जोगबनी से इरोड (तमिलनाडु) के बीच भी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। मालूम हो कि उत्तर बिहार में पहले से पांच अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है।

मुजफ्फरपुर को मिलेगी पहली अमृत भारत : मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस पहली सीधी ट्रेन सेवा होगी। अब तक हैदराबाद के लिए मुजफ्फरपुर से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं थी। इस ट्रेन से औसतन तीन से पांच हजार लोगों को फायदा होगा। यह मुजफ्फरपुर की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी।