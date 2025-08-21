Prime minister narendra modi bihar visit Auntha Simaria bridge close choose this route for begusarai to patna पीएम मोदी की बिहार यात्रा, औंटा-सिमरिया और राजेंद्र पुल बंद; पटना से बेगूसराय इस रास्ते से जाएं, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPrime minister narendra modi bihar visit Auntha Simaria bridge close choose this route for begusarai to patna

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, बेगूसरायThu, 21 Aug 2025 07:42 AM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 22 अगस्त को बेगूसराय कार्यक्रम को लेकर दिन के 10 से 3 बजे तक औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल और राजेन्द्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनज़र जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख़्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर एनटीपीसी से लेकर औंटा तक पूरे मार्ग को रेड ज़ोन घोषित किया गया है। इस दौरान पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है। पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफ़िक प्लान तैयार किया है।

22 अगस्त को दिन के 10 से 3 बजे तक औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल और राजेन्द्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पटना-मोकामा से बेगूसराय की ओर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया गया है। यह औंटा, हाथीदह, लखीसराय, मुंगेर, साहेबपुरकमाल से बेगूसराय का रूट तय किया गया है।

इसी तरह बेगूसराय से पटना जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। जीरोमाइल से तेघड़ा, बछवाड़ा, दलसिंहसराय, मुसरीघरारी से पटना का रूट तय किया गया है। जिला प्रशासन ने आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें।

एयरपोर्ट के पास ड्रोन और हॉट बैलून उड़ाने पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को पटना, गयाजी और बेगूसराय आने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पटना एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन, हॉट एयर बैलून, पारा मोर्टर, पारा ग्लाइडिंग, पावरर्ड हैंड ग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि 22 अगस्त को पटना एयरपोर्ट के पांच किमी के दायरे में ड्रोन, हॉट बैलून, पारा मोटर आदि के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हवाई अड्डा स्थित कार्यक्रम स्थल को टेंपरारी रेड जोन घोषित किया गया है।

