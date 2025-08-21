पीएम मोदी की बिहार यात्रा, औंटा-सिमरिया और राजेंद्र पुल बंद; पटना से बेगूसराय इस रास्ते से जाएं

22 अगस्त को दिन के 10 से 3 बजे तक औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल और राजेन्द्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पटना-मोकामा से बेगूसराय की ओर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया गया है। यह औंटा, हाथीदह, लखीसराय, मुंगेर, साहेबपुरकमाल से बेगूसराय का रूट तय किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 22 अगस्त को बेगूसराय कार्यक्रम को लेकर दिन के 10 से 3 बजे तक औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल और राजेन्द्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनज़र जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख़्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर एनटीपीसी से लेकर औंटा तक पूरे मार्ग को रेड ज़ोन घोषित किया गया है। इस दौरान पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है। पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफ़िक प्लान तैयार किया है।

22 अगस्त को दिन के 10 से 3 बजे तक औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल और राजेन्द्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पटना-मोकामा से बेगूसराय की ओर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया गया है। यह औंटा, हाथीदह, लखीसराय, मुंगेर, साहेबपुरकमाल से बेगूसराय का रूट तय किया गया है।

इसी तरह बेगूसराय से पटना जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। जीरोमाइल से तेघड़ा, बछवाड़ा, दलसिंहसराय, मुसरीघरारी से पटना का रूट तय किया गया है। जिला प्रशासन ने आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें।