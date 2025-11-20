पीएम मोदी, अमित शाह और योगी; नीतीश कुमार के शपथ समारोह में 12 राज्यों के CM हैं गेस्ट
Nitish Kumar Oath Ceremony: नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान भव्यता के साथ तैयार है। ढाई लाख लोगों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक की पर्याप्त तैयारी कर ली गई है। दो लाख लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन विशाल मुख्य मंच बनाए गए हैं। इनमें से एक में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा गृह मंत्री अमित शाह तथा कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।
दूसरे पंडाल में अन्य राज्यों से आनेवाले मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य वीवीआईपी मेहमान होंगे। इसमें लगभग 500 कुर्सियां लगाई गई हैं। तीसरे पंडाल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसका संचालन कला, संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर, सांसद मनोज तिवारी समेत राज्य के जानेमाने लोक कलाकरों द्वारा परंपरागत नृत्य-संगीत-गायन का प्रदर्शन किया जाएगा।
गुरुवार को हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत डेढ़ दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। होटल मौर्या के जीएम बीडी सिंह ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान होटल के अंदर भोजन और गांधी मैदान में चाय-नाश्ता की व्यवस्था की गई है। लिट्टी-चोखा और मखाने की खीर के अलावा अन्य बिहार के मशहूर व्यंजन और भोजन अतिथियों को परोसा जाएगा।
इसके साथ ही जिन राज्यों से अतिथि आ रहे हैं, वहां के प्रसिद्ध भोजन भी तैयार कराए जा रहे हैं। जिन राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर आदि राज्य शामिल हैं।